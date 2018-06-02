37% опрошенных презирают депутатов, 2% – уважают

Большая часть опрошенных посетителей сайта УНИАНА пренебрежительно относится к народным депутатам Украины. У многих отношение к парламентариям зависит от их политической принадлежности. И только два процента респондентов уважают депутатов.

Вопрос на вэб-сайте УНИАН сформулирован так: “Как Вы относитесь к народным депутатам?”

Презираю – 36,5%

Зависит от их политической принадлежности – 28,2%

Никак (обычные люди) – 22,9%

Завидую – 6,0%

Свой вариант ответа – 3,0%

С уважением – 2,3%

Не знаю – 1,1%.

По состоянию на 19.30, 31 октября в опросе приняли участие 898 посетителей сайта.

Из присланных в редакцию собственных вариантов характерны: “Они занимаются не своим делом”; “С отвращением”; “По-разному: зависит от самого человека, а не от должности или политической силы”; “Как к проституткам: кто больше даст, тех они и поддерживают, а не народ, который за них голосовал и чьи интересы они вроде бы отстаивают”; “Продажные люди”; “Они отдельно, я отдельно”; “Бездельники”; “Без пиетета”; “Как к клоунам”; “В зависимости от честности”; “Собрать бы их всех и вывезти в Африку”; “Обычные люди, но преимущественно проститутки”; “Рвачи”.

Опрос продолжается: смотрите украинско- и русскоязычную версии сайта.