«Полковник» Сирийской Свободной Армии: Дамаск должен пройти очищение кровью!

Еще около полутора миллионов стали беженцами, заполнив лагеря вынужденных переселенцев в Турции, Ливане и Иордании. По мнению экспертов, сегодня ни официальный Дамаск, ни мировое сообщество не располагают действенными рычагами для прекращения кровопролития в Сирийской Арабской Республике. На днях лидеры оппозиции выдвинули действующему президенту Башару Асаду новый ультиматум: или тот добровольно уходит в отставку, или вооруженные силы «бунтарей», известные как Сирийская свободная армия (ССА), возьмут столицу в осаду и сравняют с землей исторический центр Дамаска. В твердости намерений руководства ССА сомневаться не стоит – имея на руках самое современное оружие, включая артиллерийские установки и ракетные комплексы, оно строит поистине наполеоновские планы.

Поделиться хотя бы частью этих планов УНИАН попросил так называемого «полковника» оппозиции Абделя аль-Абделя (полное имя Халед Абдель Рахман аль-Замель) – человека, чье имя ассоциируется с показательными карательными операциями на юго-востоке Сирии, захвате казарм правительственных войск и взрывах на стратегических объектах.

- Многие обозреватели открыто называют сирийский конфликт гражданской войной. Есть ли какая-либо надежда на скорое окончание этой войны?

- Сразу хочу уточнить: речь идет не о войне, а о борьбе народа против режима Асада…

- Странная какая-то борьба получается – противники режима закладывают бомбы в студенческих кампусах, ведут снайперский огонь по окнам школ и, наконец, прикрываясь женщинами и детьми, атакуют некогда элитные городские кварталы…

- Наша армия не воюет против женщин и детей. Было несколько случаев, когда простые люди действительно в буквальном смысле собой закрывали от пуль ополченцев. Стрелять по таким людям или нет – это вопрос совести президентских солдат. А если вы имеете в виду взрыв в студенческом городке в Алеппо, то причастность ССА к ним нужно еще доказать.

- И все-таки, можно ли положить конец боевым действиям?

- Мы будем воевать до последнего солдата. Или до тех пор, пока президент Асад не сложит полномочия, не покается в преступлениях против своего народа и не понесет заслуженное наказание. Без него Сирия станет процветающим государством исламского толка; это будет поистине райская страна с красивыми городами и добрыми людьми.

- Тем не менее, сейчас многие города превращены в руины, а люди – кто как может – спасаются от смерти.

- Скажу больше: очищение кровью должен пройти даже Дамаск. Нужно разрушить все, что связано с действующим режимом. И мы разрушаем. А бегут, как вы выражаетесь, «от смерти» - те, кто ее боится. Это слабые люди, нам их не жаль. Нельзя вытащить горящую головешку из огня, не получив даже малейшего ожога. Идет противостояние, а во всяком противостоянии, особенно вооруженном, всегда есть жертвы. Вполне естественно, что Асад не отдаст власть просто так; следовательно, мы будем ее методично отбирать. А количество погибших и раненых пускай подсчитывают международные миротворцы и социологи.

- Кстати, о международниках. Насколько ощутима помощь Запада сирийским оппозиционерам?

- Я не хочу об этом говорить. Намекну лишь, что Запад нас поддерживает морально, и этого вполне достаточно. Мы сами научились воевать и научимся строить послевоенную жизнь. Я вот, например, простой торговец, а меня мои солдаты выбрали своим полковником; с этим моим званием считаются даже представители тех же западных делегаций, время от времени посещающие контролируемые нами регионы. Если вы спросите, дают ли Вашингтон и Брюссель нам оружие, ваш вопрос останется без ответа.

- В конце прошлого года сирийские оппозиционеры похитили нашу соотечественницу журналистку Анхар Кочневу. Угрожая расправой над ней, они потребовали от Киева и Москвы $50 миллионов. Есть ли шанс на ее возвращение?

- Я слышал об этом похищении. Но ни я лично, ни мои люди ничего конкретного по этому делу сказать не можем. Неизвестно, кто ее похитил – сегодня среди оппозиционеров в Сирии определенного единства нет. Однако, вашей стране все-таки лучше заплатить требуемую сумму. От греха подальше…