Шкиль поставил эквадорских политиков в пример регионалам

Партии регионов есть чему поучиться у эквадорских политиков. По крайней мере, у последних больше сочувствия к украинскому народу, чем у регионалов, считает бютовец Андрей Шкиль. В комментарии, переданном УНИАН политик напомнил, что “Эквадор признал Голодомор геноцидом украинского народа. У Эквадора хватило человечности и элементарного сочувствия к безвинно убиенным миллионам людей на другом конце земли”.

“А у партии Регионов, которая проголосовала против признания Голодомора геноцидом, такого сочувствия не нашлось к украинцам, на чьей земле они живут, чью страну возглавляют и с чьей земли присваивают все, что имеет ценность", – сказал Шкиль.