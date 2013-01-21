Яценюк: Дела против Власенко - это вторая волна политических репрессий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

“Это вторая волна политических репрессий и эта попытка закрыть рот кому-либо, кто выступает против этого режима”, - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что уголовные дела в отношении С.Власенко так же надуманны, как и уголовные дела против Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, С.Власенко заявил, что в отношении него уже возбуждены уголовные дела.

По его словам, речь идет об уголовных делах по трем эпизодам. В частности, первый эпизод касается невыполнения решения по гражданскому делу от 21 февраля 2012 года. Так, речь идет о выплате средств при разделе совместного имущества супругов.

В то же время С.Власенко продемонстрировал журналистам оригиналы квитанций от 26 декабря 2012 года об уплате этого долга и об уплате 10% исполнительного сбора.

Второй эпизод, по словам С.Власенко, касается якобы угона им автомобиля “Субару”. С.Власенко заявил, что 8 января этого года ему перезвонили трое сотрудников Печерского райотдела столичной милиции и сообщили, что планируют возбудить в отношении него уголовное дело по факту похищения автомобиля. В то же время С.Власенко продемонстрировал журналистам технический паспорт на этот автомобиль, в соответствии с которым он является его владельцем.

Третий эпизод, добавил он, касается так называемого ”разбоя”. Он объяснил, что два года тому назад к нему в квартиру приходила его бывшая жена вместе с сотрудником социальной службы. С.Власенко утверждает, что его бывшая жена Наталия Окунская “громко стучала в двери” и требовала ее впустить. По его словам, после того, как он открыл двери, она начала снимать его на телефон.

С.Власенко отметил, что вынужден был отобрать телефон, стереть с него это видео, а сам телефон вернул Н.Окунской.

При этом, по его словам, это и называется “разбоем”.

“Два года тому назад никто не считал это разбоем, а две недели тому назад внезапно дали приказ вытребовать это дело, и дал приказ Кузьмин лично”, - сказал С.Власенко.