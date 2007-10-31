Ющенко хочет как можно быстрее поставить точку

Те, кто еще не подписал персональное соглашение о демократической коалиции, должны это сделать как можно скорее, заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции для украинских журналистов в Бухаресте.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент обратился с просьбой к тем, кто еще не подписал соглашение: «Я попросил бы тех коллег, которые еще не подписали декларацию на персональном уровне, сделать это как можно скорее».

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо очень внимательно относиться к процессу формирования демократической коалиции и, возможно, отбросить обиды, простить друг друга. «В этом процессе надо поставить точку», - сказал Президент. Он подчеркнул также необходимость делать все для того, чтобы демократическая коалиция состоялась.

«Я верю в демократию, нет такой проблемы, на которую бы демократия и здоровые демократические силы не могли бы дать ответ», - сказал В.ЮЩЕНКО.