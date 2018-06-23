Когда из Феодосийского порта вывозили опилки, депутаты искали в них боеголовки

Корреспонденту УНИАН удалось пообщаться с представителями таможни в Феодосии после того, как их оставили в покое народные депутаты, искавшие ядерное оружие в Феодосийскому порту. Интервью с начальником Крымской таможни Евгением Самсоновым и начальником таможенного поста Феодосии Глебом Боровиковым.

Евгений Самсонов: В четверг на территорию Феодосийского порта вошла группа народных депутатов, депутатов Крымского парламента и местных советов в сопровождении группы тележурналистов, в основном российских, их всех пропустили охраняющие эту территорию пограничники. Сотрудники таможни осуществляли надзор за сохранением грузов в зоне таможенного контроля (она ограждена специальной лентой).

Группа направилась к военному грузу, который прибыл в адрес военной части ВМС Украины. Депутаты спрашивали, действительно ли из порта была вывезена часть груза. Я опроверг эту информацию, дал гарантию, что все находится на месте. Спрашивали, есть ли ядовитые и взрывчатые вещества. Я объяснил, что на сегодня в таможенном оформлении фигурируют только сухие пайки. Также проводилась процедура по оформлению медикаментов. Сухпайки оформлены полностью, что касается медпрепаратов – им оставалось пройти экологический контроль.

Но все эти события помешали этому. Нардепы также расспрашивали, получал ли я незаконные приказы от руководства таможенной службы или от кого-то другого, каким образом таможня контролирует ситуацию. За все, что происходит на территории Крымской таможни, отвечаю я лично. Какие-либо распоряжения относительно этого груза могу давать только я. Никаких приказов со стороны руководства Государственной таможенной службы или от других высокопоставленных чиновников я не получал. И сотрудники таможенного поста также все свои действия совершали в соответствии с законом. После этого Евгений Кушнарьов меня предупредил о криминальной ответственности в случае совершения мной незаконных действий. И тут же предложил: если я откажусь от осуществления таких действий, то буду освобожден от криминальной ответственности.

После этого нардепы стали требовать открытия нескольких контейнеров, чтобы увидеть их содержимое. Я объяснил, что такое право имеют только представители ВМС Украины и таможенный брокер – представитель компании ООО „Факт 9”, которая на основе соглашения с ВМС декларирует товар. Депутаты нашли и первого, и второго, и они лично открыли 3 контейнера и предъявили их содержимое. Никаких боеголовок, конечно, не нашли. На дне контейнера одним слоем стояли деревянные ящики, в которых, судя по всему, должны были находиться заряды. Об этом есть сведения в документах, переданных американскими войсками украинским ВМС.

Но, поскольку эти ящики занимали небольшой объем контейнера (военные объясняли: такова необходимость при перевозке зарядов в целях безопасности), депутаты, конечно, восприняли это по-своему. Они тут же заявили журналистам, мол, тут были заряды „под завязку”, но исчезли. Откуда у них такая информация – для нас загадка. Ведь они не присутствовали при начальном идентификационном обзоре, который проводил представитель ВМСУ и представитель таможенного брокера. Кроме того, депутат Крымского парламента Иванов (фракция Витренко) сделал попытку прорваться на территорию таможенного контроля. Я пытался помешать ему, на что получил ответ в довольно грубой форме. Услышал обвинение в том, что всех обманываю. Но поскольку я являюсь государственным служащим и находился на своем служебном месте, я предупредил, что мне придется обратиться в прокуратуру с заявлением о защите чести и достоинства. Что я уже и сделал. Депутаты ВР вели себя более корректно, линию зоны таможенного контроля не пересекали. На этом военные покинули порт, и осмотр был закончен.

- Какие именно заряды и в каком количестве находятся в контейнерах?

- Дело в том, что они до сих пор к декларации не предоставлялись. По информации от ВМС могу говорить: ими заняты 4 контейнера. Это заряды, которые используются для стрелкового оружия – пистолетов, автоматов, пулеметов. Могут быть также сигнальные ракеты. Никаких ракет, бактериологических или ядовитых веществ нет.

- Какой груз и в каком количестве находится сейчас на подведомственной вам территории?

Глеб Боровиков: Груз занимает 177 мест на территории порта: 74 контейнера, 83 места занимает техника, 20 мест – на поддонах. На сегодня закончено таможенное оформление 14 контейнеров и 18 палет с сухим пайком. Как только экологи завершат экологический контроль, будет завершено оформление медикаментов.

- Действительно ли что-то было вывезено с территории порта?

ЕС: Даже весь оформленный груз до сих пор находится на месте. И этим должны заниматься военные. Почему они не вывозят? – возможно, не могут решить вопрос с пикетчиками. Когда они должны это сделать – неизвестно.

- Когда должна закончиться разтаможка?

ЕС: Мы готовы заниматься этим круглосуточно. По информации „Факт 9”, они готовят декларацию для оформления 83 единиц техники. Как только будет подана декларация, мы ее оформим за полчаса. В соответствии с Таможенным кодексом, получатель должен предоставить декларацию на протяжении 10 суток. 7 июня этот срок был исчерпан. Но, как предусматривает законодательство, если получатель не вписывается в этот срок, начальник таможенной службы имеет право продолжить срок до необходимого для решения проблем. В данной ситуации проблемой является непрохождение соответствующей процедуры другими контролирующими органами, которые находятся в пункте пропуска: экологический, ветеринарный, санитарный и т.д. контроль. То есть мы продлили срок декларации до момента получения этих разрешений.

- Мешают ли вам работать пикетчики?

ЕС: Нет, поскольку пикетчики находятся за пределами пункта пропуска, и допуска сюда не имеют. Следует отдать им должное, они даже не подходили к таможенному посту.

- Много ли людей постоянно находится под воротами порта?

ГБ: Их количество постоянно изменяется. Когда приехали депутаты, тут, конечно, людей были много. Вчера их можно было перечислить по пальцам. Ночью тут 50-70 человек. До обеда, когда подвозят на автобусах, до полутора тысяч. В это время выступают политики. С обеда страсти стихают, а вечером проходит пикет в форме народного гуляния.

- Действительно ли пикетчики проверяют весь транспорт, который заходит и выходит с территории порта?

ЕС: Они пытаются проверять. Поэтому зря говорят, что из порта можно что-то тайно вывезти – это просто нереально. Они блокируют выезд из порта и осматривают. Иногда случаются анекдоты. Как-то вывозили тырсу из порта, кто-то сказал, что в ней спрятано оружие. Тут как тут были депутаты, которые побежали искать в ней оружие. Им предложили вывалить тырсу просто на асфальт, чтобы те убедились обратном.

ГБ: Кстати, стоит отметить такой момент. „Едвантедж” - это коммерческое судно, которое было зафрахтовано американским войском для транспортировки груза. Я присутствовал при его приеме. Вопрос о заходе его в порт стоял на протяжении полтора часов. Все это время судно стояло на рейде. И уже к моменту принятия „Едвантеджа” портом были выставлены пикеты – примерно за три (!) часа. Как о нем узнали – неизвестно. С такой бдительностью общественности никак нельзя говорить о том, что кто-то что-то тайно вывозил с порта. Кстати, мы об этом грузе знали еще с февраля, когда в Феодосии проходило международное совещание по этому вопросу. И не было ни какой секретности.

ЕС: Это чистая политика. И это показывает опыт прошлых лет. Это уже не первые американцы, которые приезжают в Крым. И ни одна из местных властей не обращала на это столько внимания. Более того. По многочисленным вопросам, которые нам ставили депутаты, можно сделать вывод: они и не пытаются разобраться в законности ситуации. Дали бы они задание своим помощникам выучить таможенное законодательство, 90% вопросов они бы просто не ставили. В законодательстве полностью прописаны все процедуры. Кстати, проводят они это все под лозунгами защиты нашего государства... Но я не вижу ни одного государственного флага у митингующих. Есть партийные флаги, флаги других государств. И поэтому возникает сомнение относительно защиты государства этими людьми. Вместо этого еще раз подтверждается мысль, что акции направлены на рекламу отдельных партий – чтобы заявить о себе и обмануть народ такими лозунгами.

- Правда ли, что в порту и возле него усилены меры безопасности?

ЕС: В самом порту находятся столько же представителей милиции и пограничников, как и обычно. А возле него мы тоже не видели ни военных, ни усиленных нарядов милиции.

Дмитрий Стаховский, из Феодосии