Янукович и Ющенко поговорили и будут делать жесткие выводы

В пятницу, 2 ноября, в Секретариате Кабинета министров состоится расширенное совещание с участием Президента Украины по вопросам повышения потребительских цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что сейчас ведется активная работа по подготовке совещания.

“Та расплата, которую мы получили за шквал социального популизма, захлестнувшего Украину в последнее время, и всплеск политической напряженности в обществе, она еще не полностью наступила, поэтому нам нужно принять действенные меры”, - подчеркнул премьер.

Он отметил, что на последних заседаниях правительство самокритично оценило ситуацию и приняло ряд решений по обеспечению стабилизации цен. Был проведен ряд совещаний с производителями.

“Большинство из них (производителей – УНИАН) с пониманием встретило предложения правительства, но, я говорю, не все, далеко не все”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ. При этом, по его словам, некоторая стабилизация цен на рынке наметилась, однако по отдельным видам продукции рост цен продолжается.

“И это особенно обидно, что это происходит в тех регионах, где уровень достатка населения невысокий”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сказал глава правительства, местные власти имеют достаточно большие полномочия по урегулированию цен, но эти полномочия должным образом не используются. Это, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, происходит потому, что уровень ответственности “нулевой”.

“Мы об этом вели разговор с Президентом и будем делать жесткие выводы”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он заявил, что некоторые руководители органов власти на местах всячески обходят данную тему, делая вид, что это их не касается, “поэтому мы поддерживаем предложение Президента о поднятии уровня ответственности и будем проводить расширенное совещание по вопросам ценовой политики в стране”.

В.ЯНУКОВИЧ считает необходимым тесное сотрудничество всех ветвей власти в решении вопроса ценообразования.