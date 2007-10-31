Сегодня ЦИК возьмется за новоизбранных нардепов

Сегодня, 31 октября, в 12.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии, на котором будут рассмотрены вопросы регистрации избранных народных депутатов Украины.

Как сообщили УНИАН в секретариате Центральной избирательной комиссии, заседание будет проходить по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, зал заседаний ЦИК.

Аккредитация на мероприятия будет длиться до 11.30 31 октября по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.

Аккредитация обязательна