Депутат Янукович возглавил Автомобильную федерацию Украины
09:35, 18 января 2013Политика
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Народный депутат Украины от Партии регионов Виктор Янукович, младший сын Президента Украины, возглавил международную общественную организацию Автомобильная федерация Украины.
Виктор Янукович-младший стал и.о. президента
Об этом сообщается на сайте Федерации.
В частности, АФУ сообщает, что ее президент Богдан Новицкий прекратил выполнение своих обязанностей в связи с уходом с должности.
Выполнение обязанностей президента Автомобильной федерации Украины возложено на первого вице-президента Федерации В.Януковича.
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