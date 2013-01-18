Депутат Янукович возглавил Автомобильную федерацию Украины

09:35, 18 января 2013
Политика
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Народный депутат Украины от Партии регионов Виктор Янукович, младший сын Президента Украины, возглавил международную общественную организацию Автомобильная федерация Украины.

Виктор Янукович-младший

Об этом сообщается на сайте Федерации.

В частности, АФУ сообщает, что ее президент Богдан Новицкий прекратил выполнение своих обязанностей в связи с уходом с должности.

Выполнение обязанностей президента Автомобильной федерации Украины возложено на первого вице-президента Федерации В.Януковича.

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