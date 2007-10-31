Литвину лучше оставаться ”третьей силой”

Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что накануне президентских выборов Владимир ЛИТВИН получит значительно больше преимуществ, если останется вне коалиции и оппозиции.

Такое мнение К.БОНДАРЕНКО высказал в комментарии, переданном УНИАН Центром исследований политических ценностей.

“Если ЛИТВИН останется действительно не в оппозиции и не во власти, как лидер третьей силы в парламенте, я думаю, от этого он может получить значительно больше”, - сказал К.БОНДАРЕНКО.

По его мнению, спикерство для В.ЛИТВИНА “не очень приемлемый вариант”.

“Стать спикером, с одной стороны, - занять достаточно весомую должность в системе власти Украины, но, учитывая то, что у нас годами проводится дискредитация парламентаризма и парламента со стороны президентской вертикали власти, может быть дискредитирован и сам ЛИТВИН. Тем более, что сколько бы наши спикеры не пробовали становиться президентами, это им не удавалось. Они не могли использовать эту площадку как эффективный старт для президентской кампании”, - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, представитель Блока Литвина Михаил СИРОТА 29 октября заявил, что Блок Литвина, в случае вхождения в коалицию, будет выдвигать кандидатуру своего лидера на должность председателя Верховной Рады.

«В зависимости от формата большинства будет выдвигаться кандидатура председателя Верховной Рады Украины. Потому, если мы будем иметь формат большинства с участием Блока Литвина, это возможно. Владимир ЛИТВИН - один из наиболее подготовленных политиков, которые бы могли выполнять функции председателя Верховной Рады шестого созыва», – сказал М.СИРОТА.