Довыборы во Львовский облсовет не состоятся, поскольку нет денег

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Львовской областной территориальной избирательной комиссии Николай Щур.

«Довыборы во Львовский областной совет, назначенные на 27 января 2013 года, не состоятся. Они сорваны из-за отсутствия финансирования. И я до сих пор не услышал ответа на вопрос, готова ли Львовская облгосадминистрация и Львовский облсовет финансировать их проведение в будущем», – сказал Н.Щур.

Он также сообщил, что Львовская областная избирательная комиссия подготовила административный иск в суд, которым просит признать противоправной бездеятельность Львовской ОГА относительно принятия решения о финансировании довыборов и обязать Львовскую ОГА принять решение об их финансировании.

«Мы хотим, чтобы суд дал разъяснение, кто и как должен был выделить средства на промежуточные довыборы во Львовский областной совет. Ответчиком в иске является Львовская облгосадминистрация. Сейчас мы вынуждены констатировать, что довыборы в облсовет практически сорваны. По календарному плану еще вчера, 16 января, должны были печатать бюллетени», - сказал Н.Щур.

Он отметил, что неизвестно, будет ли обеспечено надлежащее финансирование, если 27 января довыборы будут признаны не состоявшимися и будут назначены новые.

В свою очередь председатель бюджетной комиссии Львовского облсовета Ярослав Качмарик сказал, что облсовет выступает за проведение выборов, но эти выборы должны быть проведены качественно. В частности, он считает, что выборы должны проводиться за средства госбюджета, а изыскивать средства из других программ и финансировать выборы в урезанном виде не стоит, потому что это приведет к ряду сопутствующих проблем.

Как сообщал УНИАН, Львовская областная территориальная избирательная комиссия 3 декабря приняла решение о проведении довыборов во Львовский областной совет в воскресенье 27 января 2013 года в семи мажоритарных округах Львовской области, депутаты от которых были избраны в парламент. В соответствии с Законом «О выборах» промежуточные местные выборы проводятся за счет средств местных бюджетов.

16 января председатель Львовского областного совета Петр Колодий обратился к руководству страны с просьбой профинансировать промежуточные местные выборы во Львовской области за средства государственного бюджета. Он просит внести изменения в абзац 2 ч. 1 ст. 60, ч. 2 ст. 65 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» в части проведения промежуточных местных выборов за счет средств государственного бюджета и профинансировать промежуточные местные выборы во Львовской области за средства государственного бюджета.

Свою просьбу он аргументировал тем, что областной бюджет Львовской области по итогам 2012 года был недовыполнен на сумму свыше 30 млн. грн, и около 7 млн. грн, которые по подсчетам Львовской областной избирательной комиссии необходимы на промежуточные выборы, из средств областного бюджета выделить невозможно.