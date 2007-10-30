Мэр Ивано-Франковска объясняет срыв сессии амбициями политиков

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС заявляет, что руководители некоторых фракций городского совета из-за кадровых амбиций в очередной раз срывают проведение сессии совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении мэра к жителям Ивано-Франковска по поводу очередного срыва сессии городского совета.

«Я, городской председатель АНУШКЕВИЧУС Виктор Андрюсович, вынужден обратиться к вам в связи с тем, что определенные политические силы, используя все средства, пытаются взять под контроль председателя города и материальные ресурсы общины. К сожалению, сегодня, 30 октября 2007 года, усилиями руководителей некоторых фракций в очередной раз было сорвано проведение сессии Ивано-Франковского городского совета», – говорится в документе.

В.АНУШКЕВИЧУС сообщил, что 29 октября руководители фракций выставили перед ним ультимативные требования сформировать новый состав исполнительного комитета.

Мэр утверждает, что «результатом длительных переговоров о формировании нового исполнительного комитета стало то, что стороны почти полностью пришли к согласию о его персональном составе и только непримиримая (неконструктивная) позиция председателя фракции БЮТ Ярослава БАЧКУРА относительно большего представительства в исполнительном комитете привела к тому, что переговоры по этому вопросу зашли в «тупик»».

Мэр сообщил, что очередное заседание согласительного совета должно было состояться сегодня утром до начала сессии, но руководители фракции БЮТ, «Нашей Украины» и секретарь городского совета не прибыли на заседание согласительного совета, и сессия не состоялась.

«Факт срыва сессии ясно и однозначно свидетельствует о том, что собственные политические амбиции и попытки занять определенные должности для кое-кого важнее вопросов, которые касаются жизни городской общины», - считает мэр.

В то же время В.АНУШКЕВИЧУС призвал лидеров политических сил, представленных в горсовете, «отбросить собственные амбиции и политические интересы и предпринять шаг навстречу городскому председателю и начать конструктивную работу городского совета».