Голуб: Закон о «пианистах» не имеет смысла без отмены неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение народный депутат от Коммунистической партии Украины Александр Голуб выразил сегодня на пресс-конференции.

“Без решения вопроса о неприкосновенности народного депутата о какой уголовной ответственности можно говорить? Вы хоть 150 лет ответственности впишите за то, что он голосует не своей карточкой, но пока он неприкосновенен - никакой ответственности нести не будет”, - сказал А.Голуб.

Он отметил, что депутаты от КПУ не поддержат инициативу оппозиции относительно введения уголовной ответственности за неперсональное голосование, поскольку она является популистской. При этом А.Голуб выразил мнение, что этот вопрос нужно решать.

Он сообщил, что фракция КПУ разработала и зарегистрирует в Верховной Раде законопроект об отзыве народных депутатов. По его словам, одним из оснований для отозвания будет неперсональное голосование и невыполнение депутатом своих функций.

“Голосование за этот законопроект как раз и будет тестовым голосованием и покажет искренность депутатов”, - сказал А.Голуб.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Арсений Яценюк (фракция “Батькивщина”), Виталий Кличко (фракция “УДАР”) и Андрей Тягнибок (фракция “Свобода”) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины».

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за нарушение порядка голосования на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, Верховной Рады Крыма и местных советов.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 351-1 «Нарушение порядка голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины», которой предусматривается, что голосование с помощью электронной системы народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата карается лишениям свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.