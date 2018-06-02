Вехи недели. Власть продавливает, Тимошенко неповинуется, Тягнибок пугает

Виктор Янукович начал новый год с кадровых рокировок. Председателем СБУ стал Александр Якименко – бывший военный летчик с уже привычным для нынешней власти опытом работы в Донецкой области. О службе Якименко в рядах российской армии теперь говорят с таким упором, словно его предшественник, Игорь Калинин, занял свой пост по рекомендации кого-то из руководителей ОУН-УПА. На самом деле Виктор Федорович действует весьма предсказуемо, расставляя на ключевых должностях в системе государственного управления преданных ему людей.

К этой категории относится и новый председатель правления Национального банка Украины Игорь Соркин. До последнего времени тот оставался за спиной Сергея Арбузова, но переход Сергея Геннадиевича на работу в правительство создал основания для кадрового роста Соркина. Этому пыталась воспрепятствовать парламентская оппозиция, не без оснований педалирующая тему отсутствия у Партии регионов устойчивого большинства и необходимости персонального голосования всех парламентариев.

Борьба с «кнопкодавством» призвана консолидировать противников власти и сыграть роль отчета перед избирателями об эффективности оппозиционных фракций. Правда, воинственного задора у оппозиционеров почему-то хватило только на один день: после неудачных голосований 10 января «регионалы» сумели 11-го без особых проблем и титанического напряжения сил провести кадровую рокировку в Национальном банке. После этого восемь членов фракции Партии регионов даже проголосовали за декриминализацию статей, по которым осудили Тимошенко, но оппозиционеры оказались не готовыми выступить единым фронтом по этому вопросу.

Стоит отметить, что три оппозиционные фракции ведут каждая свою игру. «Батькивщина» пытается взять количеством, делая вид, будто прислушивается к пожеланиям Юлии Тимошенко. Руководящий «бело-сердечными» в парламенте Арсений Яценюк подчеркнул отсутствие у Партии регионов устойчивого парламентского большинства, что является секретом Полишинеля, как и нежелание оппозиции по-настоящему противодействовать Партии регионов под парламентским куполом. «УДАР» принципиально дистанцируется не только от участия в драках (дабы не дисквалифицировать Виталия Кличко как боксера-профессионала) в сессионном зале, но и практически не дает оснований называть себя оппозицией. «Свобода» старается не замыкаться исключительно на парламентских проблемах, а рассылает своих представителей во все горячие информационные точки. И вовсе не случайно Олег Тягныбок, подводя итоги первой сессии седьмого созыва, не исключил проведения досрочных парламентских выборов, на которых ведомая им партия может улучшить свой результат.

Если проанализировать кадровые решения за месяц формальной работы Верховной Рады, можно увидеть, что все инициированные властью кадровые решения прошли с минимальным отклонением от графика. Избран новый парламентский спикер, утвержден старый-новый премьер, произошла смена караула в Национальном банке. Взамен оппоненты Виктора Януковича получили ряд удобных мест в профильных комитетах Верховной Рады, при этом уступив «регионалам» контроль над самыми важными из них. Парламентская оппозиция как-то неуловимо становится «викторианской» (по имени главы государства), демонстрируя свою принципиальность в строго отведенных или предварительно согласованных рамках.

Даже персональная акция гражданского неповиновения, объявленная Юлией Тимошенко, не вдохновила политиков, называющих себя ее соратниками, на активные действия. У Юлии Владимировны нет другого выхода, как громко напоминать о себе – о ней постепенно стали забывать сограждане, а направленные на Запад заявления не встречают привычного отклика. Тимошенко отказалась отвечать на вопросы прокуроров и следователей, ездить в суд и пообещала физически дать отпор попыткам ее обыскать или осмотреть камеру-палату, в которой она находится. Лидер «Батькивщины» прекрасно понимает, что в ее положении цель полностью оправдывает средства, поэтому не собирается отказываться от любых действий, способных поддерживать ее известность на высоком уровне.