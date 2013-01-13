Янукович выразил соболезнование в связи со смертью Михаила Горыня

20:28, 13 января 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнование в связи со смертью известного общественного и политического деятеля, украинского диссидента Михаила Горыня.

Виктор Янукович посочувствовал родным и близким покойного

«Ушел из жизни человек, который стоял у истоков создания независимого Украинского государства», - говорится в сочувствии В.Януковича родным и близким покойного, текст которого размещен на официальном сайте Главы государства.

«Украина потеряла человека, чей вклад в дело консолидации нашего общества, перестройку демократического, социального и правового государства тяжело переоценить. Светлая память о Михаиле Николаевиче всегда будет в наших сердцах», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, известный украинский диссидент, правозащитник и политзаключенный, почетный гражданин Львова М.Горынь умер сегодня ночью на 83-м году жизни.

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