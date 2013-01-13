СМИ: Услуги ЖКХ могут подорожать на треть

Кабинет министров рассматривает возможность повышения коммунальных тарифов к экономически обоснованному уровню уже в ближайшее время. Согласно с расчетами, предоставленным правительству Национальной комиссией, осуществляющей государственную регуляцию в сфере коммунальных услуг, тарифы должны вырасти в среднем на треть.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет обозреватель Алла Еременко.

В частности, Нацкомисия подсчитала, что тарифы на теплоэнергию за среднестатистическую однокомнатную квартиру метражом 32,5 кв. м сравнительно с сентябрем 2012-го увеличатся на 75 грн из среднестатистических 228 грн. За двухкомнатную в 47,5 кв. м - из 333 грн еще на 110 грн. Трехкомнатная в 62,8 кв. м, за которую платили около 441 грн, обойдется на 146 грн дороже. Четырехкомнатная (84,9 кв. м) - добавляйте к среднестатистическим 596 грн еще 161 грн.

Как отмечает издание, Нацкомисия, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере коммунальных услуг, убеждает Кабмин в необходимости повышения тарифов с момента своего создания. До этого "коммунальщики" и Ассоциация городов Украины много лет убеждали в этом НКРЭ.

«И если Азаров все же решился на этот план, а выбора у него практически нет, так и будет: бюджету нужны деньги, в частности на дотации по коммунальным платежам», - пишет издание.