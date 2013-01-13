Российский оппозиционер порвал и сжег портрет Путина в толпе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, здесь установлен большой контейнер с надписью «Для отходов», куда сбрасывают портреты российских депутатов и сенаторов, проголосовавших за запрет усыновления российских детей гражданами США.

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил журналистам о необходимости организовать мирную бессрочную акцию протеста. По его словам, «стояние на площадях может» начаться весной, когда потеплеет. При этом он порвал и сжег портрет президента РФ Владимира Путина.

В пресс-центре московской полиции заявили, что действия С.Удальцова по сжиганию атрибутики массового мероприятия в толпе людей задокумментированы и об этом будет сообщено следователю, в производстве которого находится уголовное дело в отношении координатора «Левого фронта».

Участники акции заявляют, что в акции приняло участие не менее 100 тыс. человек. По данным полиции Москвы, максимальное количество участников не превышало 9,5 тысяч человек. На данный момент участники начинают расходиться.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2012 года, президент РФ В.Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», среди прочего запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Данный закон принят в ответ на американский закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО. Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева» в память 2-летнего российского мальчика, погибшего в США из-за халатности усыновителей.