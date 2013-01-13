В Минобороны рассказали, куда пойдут освободившиеся в результате реформирования средства

В командном центре Сухопутных войск руководитель оборонного ведомства заслушал доклад командующего генерал-полковника Геннадия Воробьева о состоянии дел в Сухопутных войсках, в том числе о состоянии вооружения и военной техники и запланированных мероприятиях по их восстановлению, дислокации войск (сил), дальнейшего использования военных городков, которые не предусмотрены в перспективном составе Сухопутных войск ВС Украины.

Генерал-полковник Геннадий Воробьев ознакомил Павла Лебедева с задачами и порядком организации работы на командном центре Вооруженных Сил Украины.

Во время встречи с офицерским составом Командования Сухопутных войск Министр обороны Украины рассказал о первоочередных задачах, стоящих перед Вооруженными Силами Украины.

- Основными задачами реформирования Вооруженных Сил Украины является повышение их боеготовности. В первую очередь реформирование коснется войск обеспечения, - подчеркнул Павел Лебедев.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины постепенно перейдут на контрактный принцип комплектования, будет оптимизирована система военных учебных заведений, а также воинских частей, не входящих в боевой состав украинской армии.