Украинский интерес. Заявление преткновения

В наступившем году тема европейской интеграции имеет все шансы стать ключевой в украинской политике. По крайней мере, представитель нашей страны при ЕС Константин Елисеев постарался развеять мифы о Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Он подчеркнул, что готовится беспрецедентный документ, отметив, что подписать его в 2011-2012 годах было нереально. По мнению дипломата, вполне реально создание зоны свободной торговли Украины как с Европейским Союзом, так и Таможенным союзом, но присоединение к последнему исключает возможность европейской интеграции нашей страны.

Парламентарии устроили небольшое соревнование проектов заявлений парламента о поддержке европейской интеграции. Это и понятно – идеологических различий между властью и оппозицией хватает, а евроинтеграция остается одним из немногих звеньев, способных консолидировать политическую элиту. Надо сказать, что о ключевой теме внешней политики представители разных партий сказали, используя разнообразные словесные обороты и решая разнообразные задачи.

Например, Сергей Тигипко (Партия регионов), захвативший пальму первенства в этом вопросе, напомнил о европейской идентичности Украины и ее праве подавать заявление о вступлении в ЕС. Он предлагает безотлагательно включать в повестку дня работы парламента законопроекты, способные обеспечить реализацию Плана действий по либерализации визового режима. Тигипко, как и положено «регионалу», связывает большие надежды с саммитом Украина – ЕС, запланированным на 25 февраля в Брюсселе.

Партия «УДАР», воспринимающаяся в Европейском Союзе как демократическая во многом благодаря персональной известности ее лидера Виталия Кличко, в своем проекте заявления подчеркнула, что вступление в Таможенный союз делает для Украины невозможной интеграцию с ЕС. «Ударники» предлагают принять Избирательный кодекс, восстановить в гражданских и избирательных правах Юлию Тимошенко и Юрия Луценко. Правительству Кличко сотоварищи хотят поручить правительству расследовать фальсификации во время парламентских выборов. Они рассчитывают на интенсификацию отношений с Европейским энергетическим сообществом и хотели бы слышать ежеквартальный отчет исполнительной власти по вопросам приведения законодательства нашей страны в соответствие с европейскими требованиями.

Тема освобождения Юлии Тимошенко и Юрия Луценко по понятным причинам проходит через проект заявления, подготовленный Григорием Немырей и Арсением Яценюком («Батькивщина»). Те уверены, что присоединение к Таможенному союзу в любой форме для Украины ставит крест на европейской интеграции, поддерживают создание ЗСТ с ЕС и максимальную либерализацию визового режима. Как известно, Немыря после краткосрочной, но ожесточенной подковерной борьбы внутри фракции «Батькивщина» возглавил парламентский комитет по евроинтеграции, переиграв Бориса Тарасюка. Григорий Михайлович известен в качестве основного лоббиста интересов Юлии Тимошенко на Западе, что вызывает понятное раздражение представителей Партии регионов и зачастую мешает общей работе по теме евроинтеграции.

Постарался продемонстрировать свою приверженность евроинтеграции и Петр Порошенко. Известный политик стремится постоянно напоминать о себе, а перспективы присоединения к ЕС – не самый плохой для этого повод. Петр Алексеевич призвал к реформированию правовой и судебной системы Украины и высказался за максимальную прозрачность финансирования избирательных кампаний в Украине.

Найти в разгоряченном процессом увольнения Сергея Арбузова и назначения Игоря Соркина сессионном зале консенсус по вопросам евроинтеграции не представлялось возможным. Направление всех проектов заявлений, посвященных перспективам подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, на повторное первое чтение выглядит практически соломоновым решением. Однако есть «но»: в следующий раз парламентарии соберутся в пленарном режиме только 12 февраля, за две недели до саммита Украина – ЕС. Уже сегодня понятно, что законодатели из разных фракций столкнутся с дилеммой: убрать внутриполитические наслоения и согласовать текст общепарламентской позиции о приверженности евроинтеграции или продолжить выяснение степени любви к Украине каждого политического персонажа.

Евгений МАГДА