Адвокат Немыри заявляет, что он в полной мере сотрудничает со следствием – СМИ

Об этом сообщает газета KyivPost.

"Кузьмин говорит, что Немыря уклоняется от допросов в Генпрокуратуре. Эти утверждения не соответствует действительности, потому что Немыря приехал в Генеральную прокуратуру на допрос, как только он получил уведомление в законном порядке",- отметил он.

Как сообщал УНИАН, недавно Р.Кузьмин заявил, что Генпрокуратура начала проверку законности финансирования избирательных кампаний Блока Юлии Тимошенко в период с 2007 по 2010 годы, поскольку есть объективные подозрения, что они финансировались иностранными оффшорными компаниями. «Мы проводим проверку фактов финансирования кампаний БЮТ, в частности пиар-акций, в частности за счет средств оффшорных предприятий, счета которых были выставлены пиар-компаниями БЮТ. Те документы, которые мы имеем в своем распоряжении, говорят, что избирательная кампания БЮТ финансировалась из оффшорных компаний и часть средств (около 100 млн. дол.) была выставлена на Немырю», - сказал Р.Кузьмин, уточнив, что это финансирование продолжалось в течение нескольких лет - с 2007 по 2010 годы.

По словам Р.Кузьмина, если эта информация подтвердится, то это будет означать, что и избирательная кампания БЮТ проводилась с нарушениями действующего украинского законодательства, которое запрещает привлечение иностранных капиталов на спонсирование избирательных кампаний политических партий.

Также в ноябре в сети появился сайт nemyrialeaks.com. На этом ресурсе, по утверждению его авторов, опубликованы копии документов о сотрудничестве британской Ridge Consulting с «Батькивщиной». Там также упоминаются фамилии Григория Немыри как человека, отвечающего в руководстве партии за международные связи, и канадского политолога Тараса Кузьо. Кроме того, на сайте представлены документы, где содержится информация о счетах, выписанных на «Mr. H. Nemyria», которым, если судить по ним, оплачивались пиар-услуги британской компании и отчеты пиарщиков о проделанной работе.