Троица изгнала Ивана Купала?

Каждый год в начале лета, на 50-й день после светлого Христова Воскресения время словно возвращает нас в Сионскую горницу. Комнату, где все время после распятия и Воскресения Богочеловека молились апостолы. Мы покупаем цветы, украшаем дом зеленью и празднуем Троицу. Этот праздник с одной стороны - простой и радостный, с другой стороны - он объяснение и подтверждение самых серьезных богословских вопросов.

В этот день в девятом часу утра апостолы, внезапно услышали шум с небес, который наполнил весь дом и был слышен далеко за его пределами. В воздухе появилось множество огненных языков, они на мгновение опустились на головы апостолов и лишь светили, но не жгли. Между тем, шум с неба привлек к Сионской горнице множество иудеев. Они были поражены неожиданным для них явлением: ученики Христовы, галилеяне по происхождению, люди неученые и необразованные, вдруг заговорили на иноземных языках. И, как ни разнообразна была толпа собравшихся по происхождению и языкам, каждый, однако, слышал какого-нибудь одного проповедника, который славил Бога на языке его родины. Сошествие Святого Духа, третьей ипостаси Бога - вот что такое Троица.

Апостолы чудесным образом обрели множество даров: дар прозорливости, дар чудотворения, дар рассуждения, дар мудрости. В день сошествия Святого Духа крестилось три тысячи человек, ставшие первыми членами Церкви, и этот день является началом бытия христианской Церкви. День Святой Троицы - день рождения Церкви.

В дохристианские и раннехристианские времена у украинцев весной всегда была черед веселых весенних праздников. Их называли русальными праздниками, они тянулись долго, заканчиваясь, аж на Ивана Купала. В эти дни можно было поминать умерших, только в эти дни можно было молиться за утопленников, почитать духи предков, некрещеных детей - так называемых «ложных покойников», людей, умерших не своей смертью. Тогда носили обеды умершим, встречали и провожали русалок.

И, по-моему, приход Троицы замечателен тем, что он «изгнал» из народных празднований все языческое, все, связанное с нечистью и потусторонним миром. Обрядовость, связанная с русалками, эротической символикой, которую церковь не приняла, просто умерла. Профессиональные этнографы знают, как живучи в народе верования и традиции. А Троица не иначе, как Святым Духом стерла из народной памяти всякое почитание нечисти и бесообщение. Открыв в свою очередь силу и любовь еще одной ипостаси Бога.

В каноническом варианте празднования Троицы осталось почитание умерших. В субботу в церковь несутся панихиды, звучит церковная молитва и служатся литургии. В воскресенье мы по народному обычаю озеленяем жилище и идем на службу. «Этот праздник мы не празднуем, мы украшаем дом», - говорят этнографы, имея в виду под празднованием пышные обряды. Но те, кому дорого церковное предание, наслаждается благолепием этой службы, мыслями возвращается в Сионскую горницу, вспоминая сошествие Святого Духа и причисляет себя к тем первым трем тысячам христиан, с которых началась наша Церковь.

Маша Мищенко