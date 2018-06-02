Нардепы собрались на первое заседание в новом году (фоторепортаж)

Сразу после начала заседания депутаты от оппозиции заблокировали трибуну Верховной Рады. Их требования - это включение в повестку дня и рассмотрение вопроса о курсе Украины на евроинтеграцию и принятие соответствующего постановления, и второе требование - включение в повестку дня вопроса о декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, по которым были осуждены бывшие премьер-министр Юлия Тимошенко и министр внутренних дел Юрий Луценко.

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