Украина попросила Беларусь рассказать, как оно в Таможенном союзе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, сегодня "по инициативе украинской стороны состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Украине Валентина Величко с директором Первого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Николаем Дорошенко".

В пресс-службе МИД Беларуси подчеркнули, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в политической и экономической сферах.

"Были рассмотрены также вопросы, связанные с опытом участия Республики Беларусь в интеграционных процессах и формированием Таможенного союза", - отмечается в сообщении.