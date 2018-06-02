Людмила Супрун: готовится финансовая спекуляция

УНИАН обратился с несколькими вопросами к лидеру Народно-демократической партии Украины Людмиле Супрун

Людмила Павловна, вы сделали достаточно резкое заявление относительно намерений НБУ ревальвировать гривню. Думаю, что господину Стельмаху в жизни еще не приходилось слышать откровенных обвинений в маразме. Опрошенные нами эксперты считают, что при условиях скоординированного сотрудничества правительства и НБУ ревальвация может быть использована как осторожный антиинфляционный механизм... В конце концов, это конституционное право НБУ защищать ценовую стабильность...

Ревальвация - это финансовый инструмент. Но им нельзя пользоваться в тех условиях, когда потребности в нем нет. И объективно для укрепления гривни нужная другая ситуация. Когда возможна ревальвация? Например, на валютный рынок Украины “напали” большие деньги, когда у нас позитивное сальдо внешнеторгового баланса. Когда валюты приходит больше, чем мы потребляем, тогда объективно должна быть ревальвация. На сегодня есть обратная ситуация: спрос на валюту больший, чем предложение. Как в таких условиях делать ревальвацию? С чем это можно сравнить? Например, стоит очередь за товаром, а мы говорим, давайте, чтобы уменьшить очередь, уценим товар! Очередь только увеличится.

У нас начали расти ставки на депозиты по валюте. Это значит, что в банках не хватает валютных средств на валютное кредитование. На последних торгах на валютной бирже при регулируемом курсе НБУ 5,05 гривен за доллар валюта была продана 5,065. Что это значит? Что валютных средств не хватает. Как сейчас проводить ревальвацию? Ревальвацию может проводить тот, кто заведет сюда деньги, проконвертирует их в гривню, потом опустит курс доллара, и за эти гривни опять купит доллар, и вывезет за пределы Украины. Готовится финансовая спекуляция.

Мы такое уже проходили в 2005 году.

Вы знаете основные параметры Бюджета- 2008, предлагаемые действующим правительством? По моим личным оценкам, параметры бюджета-2008 в доходной части занижены на 52-54 миллиарда гривен. (Проектом закона действующего Кабмина доходы госбюджета на 2008 год определены в сумме 191 млрд. 125,729 млн. грн., расходы - в сумме 211 млрд. 931 млн. грн – УНИАН). Это такая тактика: занизить доходы, чтобы подарить людям вроде бы с небес блага, которые достались в результате невероятного развития.

Вы любите критиковать Юлию Тимошенко за экономическую политику, но избиратели думают иначе... Как, с вашей точки зрения, бизнес воспринимает возможность будущего премьерства Тимошенко? Теория солидаризма, которую исповедует Юлия Владимировна, порочна для развития экономики. Сейчас следует говорить о социальной ответственности бизнеса. Грядет огромное количество проблем, потому что значительная часть влиятельных для экономики групп пойдет в оппозицию.

Первое, что она сделала на должности в 2005 году, - это пыталась упразднить упрощенный налог на малый и средний бизнес. Это наступление на малый и средний бизнес. Второе: забрала завод, который был у собственности Пинчука и Ахметова.

Это же был принципиальный вопрос...

Я понимаю, но почему она не забрала того же у людей своей политической группы? Одинаковый подход должен быть для всех. И я предвижу повторение этой ситуации. Это будет сделано так: отобрать у владельцев, продать на мировых рынках, а возвращенные деньги направить на сбережения граждан. Картинка будет выглядеть с точки зрения избирателя прекрасно. С точки зрения бизнеса, малого, среднего или большого, - специфически.

Мне хочется верить, что Юлия Владимировна учтет свои прошлые ошибки на должности премьера.

После того, как она упразднила все свободные экономические зоны...

Эксперты, у которых нет бизнеса, и которые кормятся не из бизнес-структур говорят, что СЭЗы для Украины, - недопустимая роскошь. Потому что в Украине так: в одной зоне – есть производство и рабочие места, а еще в семи – ширпотреб продается. Бизнес будет работать даже при минимальных преференциях.

Я детально изучала законодательство всех стран, в том числе и ЕС. Я поклонница того, чтобы подходить дифференцировано к ситуации. Когда в селе живет один алкоголик, то нельзя говорить, что все село пьет. Нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца. Я тогда же предложила контроль за использованием средств, которые имели в качестве льгот предприятия, которые работали в свободных экономических зонах. Все деньги, что предприятия получали в качестве льгот, должны были учитываться через специальный фонд Госбюджета, и направляться на развитие. Чем плохо? Нельзя было делать огульно, западные бизнес-партнеры не поняли тогда Украину.

Любые намерения политика тяжело оценить, пока нет его программы действий. В Универсале я не увидела взвешенной целостной системной политики.

Как вы оцениваете женскую составляющую списков партий?

Все политические партии выставляют на первый план женщин. Посмотрите, блок партий “Наша Украина – Народная самоборона”. Один из основных спикеров: Ксения Ляпина. Для социалистов: Валентина Семенюк. Для КПУ: Алла Александровская и Екатерина Самойлик. В Партии Регионов: Богословская, Герман, Богатырева – основные спикеры.

Да и посмотрите в принципе... Кто заканчивает школу на отлично? Преимущественно, девушки. Они потом теряются в семье... Но сейчас высвобождается время от домашней работы, и ситуация изменяется. Но без материальной независимости женщине пробиться сложно. В условиях дикого капитализма расталкивать локтями, идти по трупам женщины способные меньше, чем мужчины. Потому переформатирование общества идет медленно. Но я уверена, что придет время, когда авторитет и вес в обществе мы будем иметь согласно уровню интеллекта. И тогда придет время женщин. Если посмотреть карту и разрисовать ее двумя цветами, одним – те страны, где руководят женщины, другим - где руководят мужчины, то с каждым годом "женского" цвета будет все больше.

Людмила Павловна, наблюдая за вашими выступлениями, нам казалось, что мы увидим вас или в списке “Нашей Украины” или в структуре исполнительной власти. Что-то не сложилось? Президент еще не формировал исполнительную власть. Что будет дальше – увидим.

Разговаривала Маша Мищенко