Вехи недели. Янукович обнадежил, Турчинов помечтал, Симоненко разочаровал

Пожалуй, главный элемент новогодних праздников – ожидание чуда. У украинских политиков, зачастую действующих по принципу «не ждите чуда – чудите сами», есть некоторые сложности с воплощением в жизнь публично данных обещаний. Например, первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко накануне уже признанного коммунистами Рождества Христова заявил, что избиратели, поддержавшие его партию, неверно поняли лозунг «Вернем страну народу». Дескать, это их, избирателей задача – возвращать себе потерянное народовластие. Петр Николаевич поступил по-ленински, ничего не скажешь, но он определенно недооценивает политическую грамотность протестного электората.





Александр Турчинов – опытный политик и маститый литератор – настроения в обществе должен знать неплохо по роду своей деятельности. Неудивительно, что Александр Валентинович с фирменно-пасторскими интонациями не исключил в наступившем году досрочных президентских и парламентских выборов. Их цель понятна – спасение страны, ну а победители (по Турчинову) – Юлия Тимошенко и «Батькивщина». По правде говоря, его клятвы в лебединой верности Юлии Владимировне уже вызывают обратное ожидаемому восприятие. Тимошенко и ее верному защитнику Сергею Власенко приходится придумывать все новые и новые информационные поводы. Торжественная передача в палату Тимошенко дозиметра дает основания предположить, что консервация Юлии Владимировны в статусе иконы объединенной оппозиции куда выгоднее, чем ее выход на свободу.

Виталий Кличко тем временем продолжает рекламировать «УДАР» как объединение профессионалов практически по всем направлениям государственного строительства, заодно дав понять, что участники парламентских стычек дерутся по-дилетантски. С признанным мастером кулачных боев трудно не согласиться в оценке его воинственных коллег, хотя его партия, пока больше напоминающая свиту известного человека, никак себя еще не проявила. Интерес Виталия Владимировича к столичным выборам умело подогрел спикер парламента Владимир Рыбак, подчеркнувший, что формирование новой власти в столице должно пройти в мае 2013-го. До того времени Верховной Раде предстоит не только утвердить правила избрания Киевсовета и столичного мэра, но и пересмотреть бюджет-2013 в части финансирования выполнением Киевом столичных функций, без чего шансы кандидата от власти будут заведомо проигрышными.

Виктор Янукович продолжает сохранять олимпийское спокойствие, чему способствует его отрыв от основных преследователей в президентской гонке и отсутствие в их исполнении действий, способных поколебать президентскую уверенность в своих силах. Похоже, Виктор Федорович твердо убежден, что за счет жителей юго-восточных областей он сможет выиграть и новую схватку за президентское кресло. В упомянутом интервью Янукович продемонстрировал уважение к Николаю Азарову, пояснил причины ротации правительства и заверил, что парламент не будет отодвинут от внесения изменений в Конституцию. По крайней мере, пока. Констатация того, что итоги минувшего года оказались намного хуже предыдущих, критика поездов Hyundai и восхваление курсовой политики Национального банка под управлением ставшего первым вице-премьером Сергея Арбузова – краеугольные камни внутренней политики Януковича и свидетельства влияния разнообразных финансово-политических групп в его окружении. На международном направлении в новом году Украина продолжает питать надежды на подписание Соглашение об ассоциации с ЕС и нормализацию отношений с Таможенным союзом.