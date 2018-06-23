Социалисты комментируют провал переговоров

Переговоры о создании парламентской коалиции были сорваны, поскольку блок “Наша Украина” выдвинул на должность председателя Верховной Рады Украины кандидатуру Юрия ЕХАНУРОВА.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины, один из представителей социалистов на коалиционных переговорах Василий ЦУШКО.

Он отметил, что в начале сегодняшней встречи представители “Нашей Украины” заявили, что политсовет принял решение выдвинуть кандидатуру Ю.ЕХАНУРОВА на должность председателя Верховной Рады.

В.ЦУШКО отметил, что в ответ представители СПУ заявили о решении политсовета партии по выдвижению кандидатуры Александра МОРОЗА на должность спикера. Он заявил, что после этого переговоры были прерваны.

По его словам, некорректной является ссылка представителей “Нашей Украины” на проект соглашения, которое предусматривалось подписать еще до парламентских выборов, где речь шла о том, что на должность спикера будет выдвигать свою кандидатуру та политическая сила, которая займет второе место на выборах (речь идет об участниках возможной коалиции – УНИАН).

За словам В.ЦУШКО, именно блок “Наша Украина” отказался подписать это соглашение. “Они сами тогда наступили на грабли ”, - отметил он.

В.ЦУШКО настаивает, что именно А.МОРОЗ должен стать председателем Верховной Рады, поскольку он «самый опытный политик в парламентской среде и кроме того, он сможет объединить Восток и Запад Украины».

Он также подчеркнул, что именно лидер СПУ был одним из инициаторов проведения конституционной реформы и теперь он должен был бы сделать как руководитель парламента все, чтобы были внесены изменения в Конституцию и в части местного самоуправления. По его словам, именно А.МОРОЗ смог бы руководить “таким сложным парламентом”.

Он считает, что для Юлии ТИМОШЕНКО как будущего премьер-министра, самым “комфортным был бы А.МОРОЗ в должности спикера, поскольку происходило жесткое противостояние во время выборов между двумя политическими силами – БЮТ и “Нашей Украиной”.

В.ЦУШКО сказал, что в случае избрания представителя “Нашей Украины” на должность председателя ВР это противостояние могло бы продолжаться. Он отметил, что также некорректными являются упреки социалистам, что они заняли третье место во время парламентских выборов (речь идет о возможных членах коалиции – УНИАН).

По его убеждению, социалисты могли бы, как и БЮТ, отказаться от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, вывести из правительства своих министров и перейти в оппозицию, и тогда бы на выборах, критикуя власть, получили бы на много больше процентов.

В.ЦУШКО убежден, что сейчас от В.ЮЩЕНКО зависит, состоится ли демократическая коалиция. По его словам, он (Президент - УНИАН), если захочет, сможет убедить “Нашу Украину”, “лидером которой является де-факто”, в том, чтобы она согласилась на кандидатуру А.МОРОЗА.

В.ЦУШКО считает, что до 14 июня ”Наша Украина”, БЮТ и СПУ могут договориться о создании коалиции. “Горшки еще не побиты”, - подчеркнул он. По его словам, есть шанс договориться. Он подчеркнул, что не исключает возможности, что в случае, если этого сделать не удастся, то какая-то из политических сил уже 14 июня объявит о том, что не будет вступать в коалицию.