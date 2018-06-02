Украинский интерес. Перепалка по-соседски, европейские надежды и отголосок «Вислы»

Украина в 2013 году будет председательствовать в ОБСЕ. Новый министр иностранных дел Леонид Кожара уже выразил готовность заниматься урегулированием замороженных конфликтов, в частности, приднестровского, и обеспечить уменьшение влияния энергетики на окружающую среду. Хотя выводы Бюро по соблюдению прав человека ОБСЕ относительно парламентской кампании в Украине несколько смазали старт председательства Украины (там посчитали, что участники избирательной кампании были в неравных условиях), в Киеве связывают большие надежды со своим новым статусом.

Но сегодня куда вероятнее и актуальнее выглядит перспектива борьбы за уменьшение влияния России на украинскую политику с помощью энергетического рычага. Недаром ведь глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Александр Горбань назвал нашу страну «наполовину беременной» из-за нежелания присоединяться к Таможенному союзу, предсказав превращение в «груду металлолома» украинской ГТС. Хамскому заявлению российского дипломата дали адекватный ответ в украинском внешнеполитическом ведомстве. Стоит подчеркнуть, что российские представители разной степени высокопоставленности эту идиому повторяют с настойчивостью, достойной куда лучшего применения. Не секрет, что признавать суверенное право Украины самой определять векторы внешнеполитической активности в Кремле не торопятся. По всей видимости, и шеф российского внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, визит которого в Киев запланирован на 13-14 января, будет рассказывать о преимуществах Таможенного союза.

Но Украина не спешит поддаваться на уговоры России. Посол Украины при ЕС Константин Елисеев напомнил: подписание Соглашения об ассоциации с ЕС исключает возможность присоединения к любым другим таможенным союзам. Сам текст документа будет согласован к концу первого квартала 2013 года, после чего начнется борьба за дату его ратификации. При этом высокопоставленный украинский дипломат отмечает, что в части функционирования зоны свободной торговли Соглашение может начать действовать задолго до его полной ратификации. Очевидно, что многое будет зависеть от саммита Украина – ЕС, запланированного на 25 февраля. По крайней мере, риторика европейских политиков в последнее время стала менее бичующей Украину.

Спикер парламента Владимир Рыбак анонсировал принятие фракциями Верховной Рады заявления о приверженности европейской интеграции. Интересно, сумеют ли Партия регионов и оппозиционные силы (подписи коммунистов под документом ожидать не стоит) забыть о противоречиях и выступить единым фронтом в интересах государства? Впрочем, и у «Свободы» с Европейским парламентом есть определенные трения. Но даже без двух самых маленьких фракций в седьмом созыве потенциально присутствует конституционное большинство проевропейски настроенных депутатов. Жаль, если политическая конъюнктура помешает ему заявить о себе.

Непростое испытание в этом году ожидает отношения между Украиной и Польшей. Польский Сейм с подачи крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» отказался принимать резолюцию, осудившую операцию «Висла». Позиция Ярослава Качиньского в этом вопросе отличается от взглядов его покойного брата Леха, пытавшегося вместе с Виктором Ющенко найти общий язык во взглядах на непростые моменты общей истории. Не исключено, что даже 70 лет спустя трагические страницы истории двусторонних отношений будут влиять на диалог Украины и Польши, тем более, если учесть, что 2012 год был ознаменован 65-й годовщиной акции «Висла», а наступивший – 70-летием Волынской трагедии.