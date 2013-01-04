УПЦ отметила Азарова за укрепление православия и духовности

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, своей высшей наградой церковь отметила главу правительства за вклад в укрепление православия, развитие духовности народа Украины и труды на ниве социально-экономического развития нашей страны.