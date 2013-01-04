УПЦ отметила Азарова за укрепление православия и духовности
23:27, 04 января 2013Политика
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Настоятель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павел вручил премьер-министру Украины Николаю Азарову отличие Предстоятеля Украинской православной церкви.
Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, своей высшей наградой церковь отметила главу правительства за вклад в укрепление православия, развитие духовности народа Украины и труды на ниве социально-экономического развития нашей страны.
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