Симоненко рассказал, что именно коммунисты кормят и одевают украинцев

Об этом он сказал в интервью 5 каналу, пишет "Украинская правда".

"Если бы не коммунистический Китай, то голые и босые украинцы ходили бы, потому европейскую продукцию по такой цене они не покупали бы. А сегодня кормят, обувают и одевают граждан Украины китайские коммунисты", - сказал он.

Вместе с тем Симоненко отметил, что избиратели, которые поддержали Компартию на выборах в Верховную Раду, не правильно поняли их основной лозунг - "Вернем страну народу".

По словам коммуниста, возвращать страну должны сами люди.

"Мы предложили программу, в которой есть ответы на все вопросы, которые волнуют наших граждан. И лозунг, с которым мы шли, - это честный лозунг - Вернем страну народу. И мы предложили труженикам бороться за то, чтобы страна принадлежала им. Не все это поняли. И для нас это осложняет вопрос возвращения страны народу", - сказал Симоненко.

Отвечая на вопрос, как можно отобрать страну в олигархов, которых сама же Компартия и поддерживает, Симоненко ответил:

"Я думаю, что уникальный пример коммунистического Китая сегодня дает ответы тем, кто сомневается. В Украине отвергают людей от Компартии тем, что говорят о прошлом".

"Но никто не хочет говорить, что современные коммунисты в Китае сделали то, что коммунистическое государство Китай является супер-государством. Американцы признают, что через 5-10 лет это будет самое мощное государство в мире", - подытожил Симоненко.