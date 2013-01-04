У Табачника ответили на иск Могилянки

Как говорится в сообщении, программа подготовки специалиста (магистра), согласно Положению об образовательно-квалификационных уровнях, утвержденного Кабмином, обеспечивает получение высшего образования по специальности и присвоения лицу квалификации специалиста (магистра) только на базе соответствующей образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавра или специалиста.

"Другими словами, невозможно подготовить из бакалавра филологии магистра атомной энергетики", - подчеркнули в Минобразования.

В связи с этим, Министерство отмечает, что вступление на обучение для получения образовательно-квалификационного уровня магиcтpa лиц, которые предварительно получили образовательно-квалификационный уровень бакалавра или специалиста любого направления или специальности, не имеет под собой ни одной нормативно-правовой основы.