У Табачника ответили на иск Могилянки

20:56, 04 января 2013
Политика
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Министерство образования, молодежи и спорта обнародовало разъяснение относительно ступенчатого высшего образования в ответ на иск президента НУ «Киево-Могилянская академия» Сергея Квита против образовательного ведомства.

В ведомстве Табачника отреагировали на иск Квита

Как говорится в сообщении, программа подготовки специалиста (магистра), согласно Положению об образовательно-квалификационных уровнях, утвержденного Кабмином, обеспечивает получение высшего образования по специальности и присвоения лицу квалификации специалиста (магистра) только на базе соответствующей образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавра или специалиста.

"Другими словами, невозможно подготовить из бакалавра филологии магистра атомной энергетики", - подчеркнули в Минобразования.

В связи с этим, Министерство отмечает, что вступление на обучение для получения образовательно-квалификационного уровня магиcтpa лиц, которые предварительно получили образовательно-квалификационный уровень бакалавра или специалиста любого направления или специальности, не имеет под собой ни одной нормативно-правовой основы.

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