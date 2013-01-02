В оппозиции обещают не поддерживать «ректорский» законопроект от ПР

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.Томенко.

Председатель комитета проинформировал, что к нему обратились представители ряда студенческих организаций, которые обращают внимание на недопустимость принятия законопроекта о высшем образовании, зарегистрированного депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым, Григорием Калетником и Николаем Сорокой, поскольку он создает дополнительные предпосылки для коррупционных действий в вышах, безосновательно расширяет полномочия ректоров и подчиненных им администраций, а также ограничивает права трудовых коллективов в целом и студентов в частности.

По словам Н.Томенко, он полностью разделяет тревогу студентов, ведь вполне очевидно, что возобновление нормы на вступительный экзамен в вышах создает безграничное поле для коррупционных действий ректоров и подчиненных им администраций.

«Расширение оснований для отчисления студентов, в частности за нарушение устава и правил внутреннего распорядка высшего учебного заведения, напрямую нарушает действующий закон о высшем образовании», - заметил он.

Н.Томенко напомнил, что он является соавтором нормы закона, которая до сих пор действует и предусматривает обязательный учет точки зрения органов студенческого самоуправления при принятии решения об отчислении студентов. По его мнению, расширение оснований для отчисления студентов может создать широкое поле для появления коррупционных действий с одной стороны, а с другой стороны - спровоцировать отход от демократических принципов организации учебного процесса.

«Интересен и тот факт, что последние два года студенты и преподаватели вели активную борьбу против чиновнического и коррупционного законопроекта, по которому руководство Минобразования хотело выстроить авторитарную модель управления, когда абсолютное большинство решений в ВУЗах прямо или опосредствовано нужно было бы согласовывать с Министерством образования», - отметил Н.Томенко.

По его словам, сегодня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, внесенный не просто главными деятелями Партии регионов, но и так называемыми почетными ректорами своих вышей, часть из которых уже долгое время совмещают должности и народных депутатов, и ректоров.

По мнению Н.Томенко, вполне очевидно, что такие инициативы – это мечта многих ректоров увеличить свои полномочия.

«Если первый законопроект, так называемый «законопроект Табачника», был мечтой чиновников Министерства образования, чтобы полностью контролировать учебный процесс в своих интересах, то законопроект Кивлова, Калетника и Сороки – это законопроект той части ректоров, которые бы хотели вернуть себе возможность полностью контролировать учебный процесс, начиная с финансовых потоков и заканчивая правом исключения студентов при любых обстоятельствах», - заявил он.

Также Н.Томенко проинформировал, что оппозиция не поддержит данный законопроект ни при каких обстоятельствах. Более того, он убежден, что и значительная часть депутатов-мажоритарщиков не поддержит этот законопроект.

«Поэтому, такой «коррупционно-ректорский» законопроект не имеет шансов быть поддержанным в парламенте. Сегодня парламент ожидает законопроект, который уже несколько месяцев разрабатывался рабочей группой при Кабинете министров при участии преподавателей, студентов и ректоров, и который получил довольно высокую оценку общественности, но до сих пор не передан на рассмотрение Верховной Раде. Такой законопроект о высшем образовании, который учитывает все точки зрения и интересы, после широкого обсуждения и дискуссий в парламенте может быть принят», - подытожил председатель профильного комитета.