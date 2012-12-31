Тимошенко пожелала украинцам не терять время на вещи, которые не достойны любви

Об этом идет речь в ее поздравлении с новогодними праздниками, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

«Хочу вам сегодня пожелать уметь правильно распоряжаться временем, которое вам отвел Господь. Какой бы тяжелой ни была повседневная жизнь, на новогодние праздники откладываются все дела, вы собираетесь с семьей за столом, говорите теплые и важные слова своим близким людям, согреваете друг друга своей любовью. В эти минуты вы счастливы и спокойны. Однако потом, когда новогодние праздники проходят, вы опять возвращаетесь в мир суетливых, серых будней, где почти нет места чувствам и сантиментам», - отметила Ю.Тимошенко.

«Сейчас я хочу, чтобы после праздников вы изменили обычный ход событий, поменяли местами приоритеты и попробовали отдавать своим близким людям - любимым, детям, родителям, семье - больше времени, больше любви, больше внимания. Время, что вы безосновательно посвящаете пустой повседневной суматохе, которая вам лишь кажется важной, вы отбираете в тех, кого любите, и это время уже никогда не вернется... Уже потом, когда наступает вынужденная разлука, а она приходит рано или поздно ко всем, мы понимаем, что недолюбили, недодали тепла и заботы тем, без кого трудно представить свою жизнь», - подчеркнула экс-премьер.

«Хочу пожелать вам не терять свое бесценное время на вещи, которые не достойны любви. Попробуйте перечень ценностей изменить сейчас, потому что в прошлом уже ничего изменить невозможно», - отметила Ю.Тимошенко.

Она пожелала украинцам прожить свою жизнь сразу начисто, и посвятить его самым дорогим в мире людям.