Вехи недели. Правительство обновили, парламентские комитеты поделили, компромисс ожидается

После серии изданных 25 декабря кадровых указов правительство перестали называть кабинетом Азарова, все чаще упоминая имя нового первого вице-премьера, Сергея Арбузова. В последний раз такая ситуация наблюдалась 13 лет назад, когда заместителем главы правительства Виктора Ющенко стала Юлия Тимошенко, курировавшая топливно-энергетический комплекс. С теперь уже бывшим председателем правления Национального банка связывают столько надежд, что их груз может элементарно перешибить хребет даже более опытному политику. При анализе перспектив Арбузова в качестве первого вице-премьера следует помнить, что деньги любят тишину, а управление реальной экономикой в условиях отрицаемого властью кризиса – задача не из легких. Сергею Геннадиевичу придется нелегко, чтобы оправдать президентское доверие, и благожелательное публичное отношение со стороны премьера не должно его обманывать.

Еще несколько назначений вызвали серьезный резонанс. Александр Клименко возглавил министерство доходов и сборов, что позволяет предположить: государство настроено сделать предложение гражданам «заплатить налоги и спать спокойно» так, чтобы они не могли отказаться. Уже проскочила информация о возможности поголовного декларирования своих доходов гражданами с 2014 года, что выглядит достаточно оригинально за год до президентских выборов. Получила возможность реализовать свои предвыборные обещания лидер «Украины – вперед» Наталья Королевская, неожиданно ставшая министром социальной политики. Наталья Юрьевна утверждает, что справится с поставленной перед ней титанической задачей, игнорируя ехидные комментарии со стороны представителей Партии регионов. Та, кстати, оказалась фактически отодвинута от формирования правительства. Янукович не изменил традиции назначать в качестве министра обороны «темных лошадок». Утешает одно – Павел Лебедев, возглавивший оборонное ведомство, получил украинское гражданство намного раньше своего предшественника Дмитрия Саламатина.

Новому Кабинету Министров практически не остается времени на раскачку. Интересно будет посмотреть, насколько успешно правительство решит важнейшие на сегодня для него задачи. Первая – обновление бюджета-2013 по итогам первого квартала при условии, что министр финансов остался старым, а появление новых источников доходов в обозримом будущем не предвидится. Вторая – принятие программы действий правительства в условиях отсутствия стабильного парламентского большинства. Третья – достижение договоренностей с МВФ, без которых удержать экономику от падения в пропасть будет проблематично.

Как показало последнее в этом году заседание парламента, законодатели вполне способны находить общий язык, когда речь идет о кадровых решениях. Первым решением, за которое проголосовали более 300 парламентариев седьмого созыва, стало постановление о распределении должностей в парламентских комитетов, количество которых с учетом специальной комиссии по вопросам приватизации выросло до 30. В назначениях не обошлось без «маленьких чудес». Экс-спикер Владимир Литвин, клявшийся работать рядовым депутатом, «Божьей милостью» стал главой комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Давид Жвания возглавил комитет по вопросам местного самоуправления и государственного строительства, а Сергей Тигипко, как выяснилось, поменял портфель вице-премьера на статус рядового члена комитета по вопросам информатизации и информационных технологий. «Свобода», получившая контроль над одним парламентским комитетом, без публичных протестов пережила факт наличия у коммунистов втрое больше количества парламентских постов. Во фракции «Батькивщина» борьба за председательство в комитете по вопросам культуры и духовности переросла в выяснение отношений между культурными и интеллигентными на первый взгляд людьми.

В сложившейся ситуации спикеру парламента Владимиру Рыбаку только и остается, что демонстрировать готовность к компромиссам.

Стремление мягко стелить в исполнении Владимира Васильевича прошло красной нитью практически по всем интервью, которые он щедро раздал после закрепления в парламентском президиуме. Действительно, в сложившейся ситуации действовать исключительно кнутом затруднительно, правда, и пряников в распоряжении Рыбака немного. «Свобода» устами Олега Тягныбока пообещала принудить парламентские комитеты к эффективной работе (интересно было бы на это посмотреть), а коммунисты угрожают отставкой правительству Азарова, если то не будет форсировать вступление в Таможенный союз. Похоже, будущий парламентский год станет для законодателей весьма напряженным, а оппозиционерам придется приложить немало усилий, чтобы декларации единства стали реальностью.

Евгений Магда