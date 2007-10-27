Новый губернатор Житомирской области заявил, что он тоже - член Нашей Украины

В.и.о. председателя Житомирской облгосадминистрации, член партии «Народный Союз Наша Украина» Юрий ЗАБЕЛА надеется на поддержку прессы и Житомирского областного совета и считает себя либеральным руководителем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после своего представления на должность в.и.о. губернатора.

"Я с прессой дружу. Так было и во время моей работы в должности руководителя Макаровской райгосадминистрации Киевской области, где я регулярно общался с журналистами и никогда не имел с прессой конфликтов. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Мы будем с вами дружить и общаться", - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

Он также отметил, что представляет "не Соцпартию, как сообщали некоторые СМИ, а НСНУ, куда вступил в августе этого года". "Я раньше некоторое время был в СПУ, а сейчас являюсь членом НСНУ", - сказал новый руководитель Житомирской области.

Он также заявил, что не боится ответственности за область после ответственности за район, поскольку видит разницу "только в масштабах".

При этом Ю.ЗАБЕЛА отказался отвечать на вопрос относительно возможных кадровых изменениях в областном руководстве.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Юрия ПАВЛЕНКО от должности председателя Житомирской областной государственной администрации. Он был избран в парламент на внеочередных выборах 30 сентября по списку блока “Наша Украина – Народная самооборона”.