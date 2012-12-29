Герман обещает подать в суд на слушателя, спросившего о ее сотрудничестве с КГБ
10:16, 29 декабря 2012Политика
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В прямом эфире ток-радио "Эра FM" депутат Анна Герман обиделась на звонок слушателя и заявила, что подаст на него в суд из-за обвинения ее в сотрудничестве с КГБ.
Герман обещает найти "клеветника"
Во время интерактивного общения один из дозвонщиков спросил Анну Герман о ее сотрудничестве с КГБ в качестве негласного сотрудника с агентурным псевдонимом "Тереза", пишет сайт ТВi.
Слушатель также спросил каково истинное имя Анны Герман.
Вместо ответа Анна Герман пообещала выяснить личность дозвонщика и подать на него в суд, поскольку считает обнародованную в эфире информацию бездоказательной и такой, что порочит ее достоинство.
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