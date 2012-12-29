Герман обещает подать в суд на слушателя, спросившего о ее сотрудничестве с КГБ

Во время интерактивного общения один из дозвонщиков спросил Анну Герман о ее сотрудничестве с КГБ в качестве негласного сотрудника с агентурным псевдонимом "Тереза", пишет сайт ТВi.

Слушатель также спросил каково истинное имя Анны Герман.

Вместо ответа Анна Герман пообещала выяснить личность дозвонщика и подать на него в суд, поскольку считает обнародованную в эфире информацию бездоказательной и такой, что порочит ее достоинство.