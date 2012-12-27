Глава донецкой оппозиции заявляет, что покинул Украину из-за давления

Об этом он сам заявил в комментарии изданию «Новости Донбасса» по Skype.

Ярошенко прокомментировал журналистам слухи о том, что его выезд за границу связан с проводимыми в отношении него следственными действиями.

«Знаете, для меня не неожиданность уже, когда против меня выливается всякая грязь, как на руководителя объединенной оппозиции в Донецкой области. То, что там написано – есть какая-то доля правды… Если кто-то следит сегодня за моим движением, я то в Украине, то в России, то я в Турции», - поведал Ярошенко.

«Вчера я находился в Москве, сегодня я нахожусь в Ростове. И на сегодня то, что я был в Турции – это мои личные проблемы. А то, что говорят и пишет интернет – понимаете, есть слухи и есть доля правды. Я свободный человек и могу передвигаться там, где я захочу. Поэтому писать всякую грязь… Я думаю, что власть использует свои технологии, чтобы в очередной раз очернить оппозицию в Донецкой области», - отметил глава донецкой ОО.

Ярошенко считает, что такое внимание к его личности связано с позициями, которые сегодня Объединенная оппозиция занимает в области.

«Если бы мы были такие слабые как раньше, на нас бы никто не обращал внимания. Вы сегодня видите, какой ушат грязи вылит на объединенную оппозицию, на тех руководителей объединенной оппозиции, которые проявляют свою активную жизненную позицию», - указал он.

Так, Ярошенко рассказал, что сегодня у представителей его политической силы в Мариуполе начинаются проблемы с правоохранительными органами.

«Поймите меня правильно – мы не жалуемся, мы в этом цейтноте находимся уже третий год – начиная от президентских и местных выборов. Вы знаете мою историю – я за два года год находился в Украине. Та же ситуация происходит сегодня, по политическим моментам власть начинает включать репрессивный механизм, начинают давить на людей, чтобы они не занимались политикой», - рассказал Ярошенко.

Глава донецкой оппозиции подчеркнул, что его пребывание за рубежом напрямую связано с его политической активностью.

«Поверьте мне – то, что я нахожусь не в Украине – в этом есть политический подтекст, мотив... Я готов в ближайшее время быть в Украине, как только я обговорю все нюансы со своим руководством. Я ни от кого не скрываюсь, у меня постоянно включен Skype, постоянно работают телефоны. Не в моих принципах где-то скрываться, от кого-то убегать… Я был успешный бизнесмен, успешный главный врач, кандидат меднаук, жил как все нормальные люди в своей стране. Для меня Украина – это родная страна, я буду жить в Украине и отстаивать свои права и свою позицию. Ту, которую я отстаивал последние два года», - заявил Ярошенко.

На вопрос о том, повлечет ли возвращение Ярошенко в Украину какие-либо проблемы для него со стороны власти, глава донецкой оппозиции также ответил утвердительно.

«Вы знаете, что на меня уголовные дела были открыты... Проблемы у меня могут появиться, они появились сразу после выборов… Мы прошли местные выборы и два года нас уничтожали, мы прошли парламентские выборы – и нас опять начинают уничтожать. У них очень мало времени, потому что через полтора года начнется президентская кампания. Чтобы не было сильной оппозиции в Донецкой области – сегодня происходят вот эти действия со стороны власти», - добавил он.

Ярошенко отметил, что сегодня он общается с центральным руководством своей политической силы и обсуждает сложившуюся ситуацию.

Оппозиционер не исключил того, что может вернуться в Украину: "Нужно время, чтобы понять что происходит. Нужно время, чтобы продумать действия, которые я, вернувшись в Украину, буду предпринимать. Мы готовим пресс-конференцию и в Киеве, мы готовим выступление, но при этом нужно время чтобы все взвесить, чтобы действия были не просто воздухом. Чтобы это были действия, направленные на то, чтобы власть одумалась и поняла, что оппозиция – это тоже люди, оппозиция должна быть в стране", - резюмировал Ярошенко.