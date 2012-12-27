В парламенте инициировали расследование ВР «валютных спекуляций Турчинова»

"Именно в 2008 году он стал официальным долларовым миллионером. А миллионы гривен перевел в доллары за день до начала обвала национальной валюты Украины. Соответствующий проект постановления (№ 1139) зарегистрирован в Верховной Раде Украины. В состав Временной следственной комиссии предлагается включить 9 народных депутатов",- сообщает пресс-служба депутата.

«Финансовый кризис серьезно ударил по украинской экономике и по нашим гражданам. Однако некоторые чиновники высшего ранга, вместо того, чтобы не допустить экономического спада, занимались валютными спекуляциями. Считаю такое недопустимым. Во всех этих фактах нам нужно разобраться и дать им должную оценку, чтобы впредь подобного не происходило», – отметила Инна Богословская.

По словам народного депутата, она рассчитывает на беспристрастную работу ВСК.

«Для этого предлагается, чтобы в работе ВСК приняли участие члены всех фракций, в том числе «УДАРа», «Свободы» и «Батькивщины». У депутатов из оппозиционных фракций будут все возможности для выяснения обстоятельств данного дела», – почеркнула политик.