Работники чайной плантации в Индии сожгли своего босса и его жену
13:05, 27 декабря 2012Политика
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700 работников чайной плантации в Индии после двухнедельного конфликта подожгли бунгало своего начальника, спалив его вместе с женой.
Штат Ассам известен своим чаем
Об этом сообщает украинская служба ВВС.
Полиция сообщает, что рабочие подожгли бунгало на плантации в провинции Ассам после того, как руководство попросило некоторых из них покинуть свои дома.
Они подожгли также два автомобиля, принадлежавших руководству. Полиция уже задержала трех работников.
Погибший владел несколькими чайными плантациями, и этот конфликт не был первым. Более половины индийского чая поступает из около 800 чайных плантаций в провинции Ассам. В последние годы время от времени в провинции происходят нападения разъяренных работников на руководство или на владельцев плантаций.
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