Работники чайной плантации в Индии сожгли своего босса и его жену

Об этом сообщает украинская служба ВВС.

Полиция сообщает, что рабочие подожгли бунгало на плантации в провинции Ассам после того, как руководство попросило некоторых из них покинуть свои дома.

Они подожгли также два автомобиля, принадлежавших руководству. Полиция уже задержала трех работников.

Погибший владел несколькими чайными плантациями, и этот конфликт не был первым. Более половины индийского чая поступает из около 800 чайных плантаций в провинции Ассам. В последние годы время от времени в провинции происходят нападения разъяренных работников на руководство или на владельцев плантаций.