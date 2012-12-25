Эксперт: Азаров как звезда на ёлке - наверху и ничего не решает

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания круглого стола в Киеве он сказал: “Новое правительство можно сравнить с новогодней елкой, то есть Николай Азаров это верхушка, которая, в принципе, его украшает, но ничего особо не решает”. “Мы еще с вами увидим в течение буквально 100 дней, которые, обычно, отводятся правительственным чиновникам для того, чтобы войти в курс дела, кто является звездами, кто есть серпантином, кто является обычным конфетти”, - добавил Е.Магда.

По словам эксперта, “это наибольшее обновление правительства при Януковиче, если не считать того, которое произошло после его победы на президентских выборах, то есть раньше это было точечное обновление, а сейчас обновление где-то на две трети”.

“Думаю, что на нас ожидает ода радости со стороны национал-патриотов, поскольку министром обороны перестал быть человек, который недавно был гражданином Российской Федерации (речь идет о Дмитрии Саламатине - УНИАН), а стал человек, который избран в мажоритарном округе в Севастополе (Павел Лебедев, избранный в Верховную Раду в округе № 224 - УНИАН), то есть нас ожидают еще одни мажоритарные выборы плюс к 5 округам, которые так и не дали нам своих кандидатов”, - подчеркнул эксперт.