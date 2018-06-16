Вехи недели. Янукович остался, Кузьмин активничал, оппозиция посоветовалась
Виктор Янукович вольно или невольно испортил настроение Владимиру Путину. Ренат Кузьмин собирается открыть глаза Бараку Обаме на проделки некоторых американских чиновников. Николай Азаров посоветовал согражданам брать лопаты в руки. Оппозиция имитирует единство в парламентских стенах.
Нечасто президенту суверенного государства в центре Европы удается напомнить рыбу, ускользнувшую с крючка. Виктору Януковичу это удалось – экстренная отмена его визита в Москву, где ожидалось документальное оформление повышения статуса отношений с Таможенным союзом, вызвала одобрение многих политических сил. Только «региональные» спикеры были несколько растеряны: им, по всей видимости, не успели довести нюансы партийной линии по данному вопросу.
Владимир Путин быстро сменил маску хлебосольного хозяина на тогу гневного обличителя, отметив в ходе своей итоговой пресс-конференции стратегическую ошибку Украины, отказавшейся передавать в аренду свою газотранспортную систему. Действительно, для Кремля такие действия украинского руководства – ошибка. Да и сама Россия никак не может найти общий язык с Европейским Союзом относительно Третьего энергопакета, и никакие газопроводные «потоки» помочь ей в этом не могут. Наверное, поэтому посол России в Украине Михаил Зурабов, зазывая Виктора Федоровича для осуществления государственного визита, заметил, что в Москве рассматривают перспективу создания двустороннего газотранспортного консорциума, без участия Европейского Союза. Наивно полагать, будто Украина окончательно отвернулась от России, но назначенная дата саммита Украина – ЕС дает надежду на усиление европейского вектора во внешней политике.
Показательно, что и Сергей Тигипко от Партии регионов, и Арсений Яценюк от объединенной оппозиции на минувшей неделе положительно отзывались о европейской интеграции Украины. Не исключено, что Верховная Рада, справившись с процедурой разделения комитетов (которых для достижения согласия решили увеличить до 30), примет соответствующее заявление. Очевидно, что за него не станут голосовать коммунисты, интересно, как поведет себя «Свобода», которую в политических кругах Старого Света не жалуют.
Пока же оппозиционеры всячески демонстрируют единство помыслов и действий. Фракции «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» создали совет, которому предстоит обсуждать и выносить на рассмотрение парламента самые значимые законопроекты. Застрельщиком этой инициативы выступил Арсений Яценюк, которому позарез необходимы реальные аргументы в качестве лидера оппозиции. Письменного благословления Юлии Тимошенко на лидерство во фракции «Батькивщина», полученного с недельным опозданием, уже недостаточно – в «сердечных» рядах нарастает глухой ропот относительно действий лидера в плоскости публичной политики. Правда, трудно себе представить, что располагающий президентскими амбициями Виталий Кличко и вырвавшийся на оперативный простор большой политики Олег Тягныбок будут танцевать танго втроем под аккомпанемент Яценюка.
Правительство Николая Азарова тем временем никак не хочет показываться перед заинтересованной общественностью. Уже и еще один и.о. вице-премьера – Сергей Тигипко – предпочел работу в парламенте, а высший орган исполнительной власти никак сформировать не получается. При других условиях власть могла бы имитировать переговоры относительно формирования широкой коалиции, но ситуация в парламенте не дает для этого оснований. Слишком короткая скамейка запасных у властной команды. Вот премьеру и приходится ограничиваться ритуальными заявлениями да советовать согражданам не ждать милости от ЖЭКов, а самим расчищать прилегающие к домам участки от снега.
Недюжинную активность демонстрирует первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. Служитель Фемиды в эфире Первого национального в лучших традициях холодной войны разоблачал заговор американских лоббистов и высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, торпедирующих уголовное дело об убийстве Евгения Щербаня. Ренат Равильевич, судя по всему, собирается в феврале 2013 года лично рассказать о своих выводах Бараку Обаме, открыть ему глаза в самом начале второй президентской каденции. Даже интересно посмотреть, чем закончится попытка подкузьмить американского президента на предмет ответственности Юлии Тимошенко перед законом.
Евгений МАГДА