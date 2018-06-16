Вехи недели. Янукович остался, Кузьмин активничал, оппозиция посоветовалась

Нечасто президенту суверенного государства в центре Европы удается напомнить рыбу, ускользнувшую с крючка. Виктору Януковичу это удалось – экстренная отмена его визита в Москву, где ожидалось документальное оформление повышения статуса отношений с Таможенным союзом, вызвала одобрение многих политических сил. Только «региональные» спикеры были несколько растеряны: им, по всей видимости, не успели довести нюансы партийной линии по данному вопросу.



Владимир Путин быстро сменил маску хлебосольного хозяина на тогу гневного обличителя, отметив в ходе своей итоговой пресс-конференции стратегическую ошибку Украины, отказавшейся передавать в аренду свою газотранспортную систему. Действительно, для Кремля такие действия украинского руководства – ошибка. Да и сама Россия никак не может найти общий язык с Европейским Союзом относительно Третьего энергопакета, и никакие газопроводные «потоки» помочь ей в этом не могут. Наверное, поэтому посол России в Украине Михаил Зурабов, зазывая Виктора Федоровича для осуществления государственного визита, заметил, что в Москве рассматривают перспективу создания двустороннего газотранспортного консорциума, без участия Европейского Союза. Наивно полагать, будто Украина окончательно отвернулась от России, но назначенная дата саммита Украина – ЕС дает надежду на усиление европейского вектора во внешней политике.

Показательно, что и Сергей Тигипко от Партии регионов, и Арсений Яценюк от объединенной оппозиции на минувшей неделе положительно отзывались о европейской интеграции Украины. Не исключено, что Верховная Рада, справившись с процедурой разделения комитетов (которых для достижения согласия решили увеличить до 30), примет соответствующее заявление. Очевидно, что за него не станут голосовать коммунисты, интересно, как поведет себя «Свобода», которую в политических кругах Старого Света не жалуют.

Пока же оппозиционеры всячески демонстрируют единство помыслов и действий. Фракции «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» создали совет, которому предстоит обсуждать и выносить на рассмотрение парламента самые значимые законопроекты. Застрельщиком этой инициативы выступил Арсений Яценюк, которому позарез необходимы реальные аргументы в качестве лидера оппозиции. Письменного благословления Юлии Тимошенко на лидерство во фракции «Батькивщина», полученного с недельным опозданием, уже недостаточно – в «сердечных» рядах нарастает глухой ропот относительно действий лидера в плоскости публичной политики. Правда, трудно себе представить, что располагающий президентскими амбициями Виталий Кличко и вырвавшийся на оперативный простор большой политики Олег Тягныбок будут танцевать танго втроем под аккомпанемент Яценюка.

Правительство Николая Азарова тем временем никак не хочет показываться перед заинтересованной общественностью. Уже и еще один и.о. вице-премьера – Сергей Тигипко – предпочел работу в парламенте, а высший орган исполнительной власти никак сформировать не получается. При других условиях власть могла бы имитировать переговоры относительно формирования широкой коалиции, но ситуация в парламенте не дает для этого оснований. Слишком короткая скамейка запасных у властной команды. Вот премьеру и приходится ограничиваться ритуальными заявлениями да советовать согражданам не ждать милости от ЖЭКов, а самим расчищать прилегающие к домам участки от снега.

Недюжинную активность демонстрирует первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. Служитель Фемиды в эфире Первого национального в лучших традициях холодной войны разоблачал заговор американских лоббистов и высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, торпедирующих уголовное дело об убийстве Евгения Щербаня. Ренат Равильевич, судя по всему, собирается в феврале 2013 года лично рассказать о своих выводах Бараку Обаме, открыть ему глаза в самом начале второй президентской каденции. Даже интересно посмотреть, чем закончится попытка подкузьмить американского президента на предмет ответственности Юлии Тимошенко перед законом.

Евгений МАГДА