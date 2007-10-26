Официальные результаты выборов могут быть опубликованы 27 октября

Официальные результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые состоялись 30 сентября 2007 года, могут быть опубликованы 27 октября. Об этом сообщила журналистам заместитель главы Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ после объявления решения Высшего административного суда Украины по делу “Политсилы против ЦИК”.

Как передает корреспондент УНИАН, она напомнила, что результаты выборов должны быть опубликованы в газетах “Голос Украины” и “Урядовий кур’єр”.

При этом, по словам Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, ввиду решения ВАСУ, Центризбирком еще раз направит в вышеназванные издания письма и официальные документы относительно результатов выборов.

Как сообщал УНИАН, досрочные выборы состоялись 30 сентября 2007 года.

15 октября Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов: за Партию регионов отдали свои голоса 34,37% избирателей, БЮТ получил 30,71%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,15%, Коммунистическая партия Украины - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосов. Протокол об установлении результатов внеочередных парламентских выборов подписали все 15 членов ЦИК без отдельных замечаний.

После этого, результаты должны были быть опубликованы в газетах “Голос Украины” и “Урядовий кур’єр”.

В то же время, 12 октября кандидат в народные депутаты от Социалистической партии Украины Иван БОКИЙ обратился в Высший административный суд Украины с требованием признать незаконными действия Центральной избирательной комиссии при рассмотрении и принятии протоколов всех 225 окружных избирательных комиссий.

Позже в ВАСУ с исками к ЦИК обратились представители еще четырех партий: Прогрессивной социалистической партии Украины, Коммунистической партии Украины, Всеукраинской партии народного доверия и Партии вольных демократов.

Суд объединил иски этих политических сил в одно производство и для обеспечения иска запретил газетам «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» публиковать результаты парламентских выборов до решения дела по сути. На рассмотрение дела, которое началось 21 октября, согласно законодательству, ВАСУ имел 5 дней.

Сегодня, 25 октября, Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска 5 партиям, поскольку не обнаружил в действиях ЦИК нарушений при установлении результатов досрочных выборов.