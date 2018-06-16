Украинский интерес. Янукович устоял, Зурабов предлагал, Баррозу пообещал

Анонсированный и обсуждавшийся визит Виктора Януковича в Москву, в ходе которого президент мог подписать документы о сближении Украины с Таможенным союзом, не состоялся. Дело, по всей видимости, далеко не в обещаниях оппозиции «жестко отреагировать» на подобный шаг главы государства. Скорее, Янукович и его команда не хотят лишиться пространства для маневра, поэтому на этот раз его встреча с Владимиром Путиным не состоялась. Да и опыт Юлии Тимошенко, поплатившейся за самовольное вмешательство в газовые вопросы, похоже, отбил охоту к подписанию документов без необходимых юридических оснований.

Российский президент во время традиционной итоговой пресс-конференции не пожалел внимания для Украины. Он назвал стратегической ошибкой отказ официального Киева передать газотранспортную систему в аренду России и ЕС, отметив, что Москва и сегодня готова обсуждать такую перспективу. Владимир Владимирович дал понять, что осложнения с доступом украинских товаров на рынки некоторых постсоветских государств непосредственно связаны с решениями Таможенного союза, скромно умолчав, что именно Россия играет в ТС главную и определяющую роль. Отметим, что за присоединению к Единому экономическому пространству Украину начал агитировать даже Александр Лукашенко, у которого своя, довольно драматичная история отношений с Москвой.

Посол России в Украине Михаил Зурабов постарался сгладить негативный эффект, связанный с отменой визита Януковича. Он дал понять, что Виктор Федорович в первом квартале 2013 года может посетить Россию с государственным визитом, при этом без обиняков призвав Украину уже в первом полугодии приближающегося года определиться со своим отношением к Таможенному союзу. Зурабов подчеркнул, что Россия готова создавать консорциум по управлению украинской ГТС (без участия ЕС, с которым у Кремля серьезные разногласия в вопросах энергетики), дав понять, что этот сценарий приведет к уменьшению цены газа для Украины. Любопытно будет отметить тот факт, что Зурабова готовятся в ближайшее время сменить кадровым дипломатом, способным проводить более жесткую линию по отношению к Киеву.

Если на российском направлении похолодание очевидно, то в отношениях с ЕС для Украины наступила долгожданная оттепель. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в телефонном разговоре с Виктором Януковичем анонсировал проведение следующего саммита Украина – ЕС 25 февраля 2013 года, в очередную годовщину инаугурации украинского президента. В политике подобные жесты имеют большее значение, чем в повседневной жизни. Политическая элита ЕС устами главы комитета Европарламента по международным делам Элмара Брока выразила уверенность, что присоединение к Таможенному союзу минимизирует возможность европейской интеграции Украины.

Не устоял от соблазна посоветовать украинскому руководству и посол США Джон Теффт. Заокеанский дипломат посоветовал не делать ставку на дешевый газ, а восстановить сотрудничество с МВФ. Весьма заманчивое предложение, если учесть степень влияния Вашингтона на принятие Фондом решений.

Евгений Магда