Круглый стол в Институте Горшенина «ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО – КТО ЭТО?»
25 декабря (вторник) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО – КТО ЭТО?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Является ли политическая и социальная ситуация в Украине «демотиватором» для подрастающего поколения?
2. Интернет как «гамельнский крысолов»? Институт образования и воспитания утрачивает свой авторитет, перестает быть формирующим фактором подрастающего поколения.
3. Должен ли институт образования и воспитания уходить в «виртуал»?
В ходе круглого стола состоится презентация социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина совместно с МДЦ «Артек» среди школьников из всех регионов Украины возрастом 10-16 лет.
Участники круглого стола:
- МАРИНА ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина;
- СЕМЕН ГЛУЗМАН, правозащитник, президент Ассоциации психиатров Украины;
- АНДРЕЙ КУЛИКОВ, медиаэксперт;
- ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦ, заслуженный врач Украины;
- АЛЕКСАНДР МАРТЫНЕНКО, директор информационного агентства «Интерфакс-Украина».
Модератор круглого стола – НАТАЛИЯ КЛАУНИНГ, эксперт Института Горшенина.
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