Круглый стол в Институте Горшенина «ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО – КТО ЭТО?»

25 декабря (вторник) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО – КТО ЭТО?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Является ли политическая и социальная ситуация в Украине «демотиватором» для подрастающего поколения?

2. Интернет как «гамельнский крысолов»? Институт образования и воспитания утрачивает свой авторитет, перестает быть формирующим фактором подрастающего поколения.

3. Должен ли институт образования и воспитания уходить в «виртуал»?

В ходе круглого стола состоится презентация социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина совместно с МДЦ «Артек» среди школьников из всех регионов Украины возрастом 10-16 лет.

Участники круглого стола:

- МАРИНА ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина;

- СЕМЕН ГЛУЗМАН, правозащитник, президент Ассоциации психиатров Украины;

- АНДРЕЙ КУЛИКОВ, медиаэксперт;

- ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦ, заслуженный врач Украины;

- АЛЕКСАНДР МАРТЫНЕНКО, директор информационного агентства «Интерфакс-Украина».

Модератор круглого стола – НАТАЛИЯ КЛАУНИНГ, эксперт Института Горшенина.

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