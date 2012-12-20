Добкин просит власть приравнять интернет-издания к газетам

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Президенту Украины, председателю Верховной Рады, председателю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также к председателю Национального союза журналистов было принято сегодня, 20 декабря, на сессии облсовета по инициативе главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина.

Выступая перед депутатами, он отметил, что обратиться с просьбой ускорить внесение соответствующих изменений в украинское законодательство по вопросам информации и СМИ, в частности, его побудили стиль и характер сообщений в интернете относительно жестокого убийства судьи Фрунзенского районного суда города Харькова Владимира Трофимова и членов его семьи.

Сегодня, отметил губернатор, публикации в интернет-изданиях и комментарии читателей к ним нередко разжигают вражду в обществе и пропагандируют насилие. Именно такая тенденция, по его мнению, ярко прослеживается в освещении событий, связанных с трагедией семьи судьи В.Трофимова.

По мнению М.Добкина, признание интернет-изданий средствами массовой информации сделает их ответственными за опубликованную ими информацию так же, как сейчас отвечают за свои сообщения радио, телевидение и печатные издания.

«Речь идет о том, что происходило в интернет-изданиях, имеющих большое количество читателей. Те предложения и высказывания, которые раздаются от анонимных авторов, скрывающих свое имя под всевозможными никами, - это высказывания людей, которые сознательно или бессознательно ведут к разжиганию противостояния, пропаганде жестокости и к издевательству над памятью погибших людей», - сказал председатель ОГА.

«В то же время, - отметил он, - в Верховной Раде Украины уже давно находится законопроект о том, чтобы признать интернет средством массовой информации, тогда бы интернет-сообщества жилы по тем законами, которые прописаны печатным органам, а неприятие такого закона порождает полную бесконтрольность».

Депутаты поддержали инициативу М.Добкина обратиться к руководству государства с просьбой ускорить внесение изменений в законодательство Украины «О телевидении и радиовещании», а также «Об информации» в части признания интернет-изданий средствами массовой информации.

"В качестве СМИ интернет-издания не смогут распространять информацию, которая нарушает соответствующие статьи данных законов, а их владельцы будут вынуждены нести ответственность, в том числе и уголовную», - говорится в обращении депутатов Харьковского облсовета.

Депутаты также отметили, что поддерживают "обращение судей Харьковской области о проведении парламентских слушаний по вопросу ответственности владельцев интернет-ресурсов за распространение жестокости, призывы к убийствам и разжиганию вражды на страницах интернет-изданий".