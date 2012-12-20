Три депутата Харьковского горсовета вышли из фракции «Батьківщина»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сессии горсовета объявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, отметив что все трое также вышли из партии ВО «Батьківщина».

По его словам, из состава фракции вышли Андрей Руденко (председатель фракции - УНИАН), Александр Апостол и Андрей Жорник.

Г.Кернес сообщил также, что отныне в состав фракции ВО «Батьківщина» входят 9 депутатов горсовета.

Справка УНИАН. В состав Харьковского городского совета VI созыва на сегодняшний день входят 98 депутатов. Работают 3 фракции: Партии регионов - 71 депутат, ВО «Батьківщина» - 9, Коммунистов и внепартийных - 8, внефракционные - 10.

Всего Харьковский городской совет имеет 100 депутатских мандатов. Двое депутатов, которые входили в состав фракции Партии регионов, сложили свои полномочия в связи с избранием в Верховную раду Украины.