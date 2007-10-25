Кличко договаривается с оранжевыми о единой кандидатуре на мэра Киева

Депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО заявляет, что фракции «Наша Украина», БЮТ и фракция блока его имени ведут переговоры о выдвижении единой кандидатуры на должность Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Мы общаемся на эту тему, мы обсуждаем, я общаюсь с лидерами партий, и в ближайшее время, я уверен, что должна быть одна кандидатура. Это необходимо, чтобы не повторилась та ситуация, которая сложилась на прошлых выборах (Киевского городского председателя – УНИАН)», - сказал В.КЛИЧКО.

Он отметил, что эта кандидатура обязательно будет согласована всеми сторонами, принимающими участие в переговорах.

В.КЛИЧКО также подчеркнул, что общая и единственная цель демократических сил, - чтобы в столичную власть пришли люди, «которые не смотрели бы в собственный карман и не рассматривали Киев, как место для самообогащения, реализации только своих собственных финансовых и личных амбиций».

По словам В.КЛИЧКО, в настоящее время трудно спрогнозировать, когда именно демократические силы согласуют единую кандидатуру на должность мэра столицы, поскольку это зависит от многих моментов, в частности и от расстановок сил в Верховной Раде.

«Давайте мы пройдем некоторые поступательные шаги, сначала будет согласована кандидатура премьера, спикера. После этого мы сможем непосредственно перейти к перевыборам в Киеве» – сказал В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, БЮТ и блок “Наша Украина – Народная самооборона” неоднократно заявляли о намерениях организовать досрочные выборы мэра Киева и столичного городского совета.