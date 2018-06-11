Николай Левченко: «Я приношу свои извинения за то, что говорил раньше»

Николай Левченко – бывший секретарь Донецкого горсовета, народный депутат Украины, выигравший выборы по мажоритарному округу. В свое время он прославился своими скандальными высказываниями об украинском языке и литературе. Нардеп, который, возможно, вскоре будет артикулировать позицию парламентского большинства, рассказал УНИАН о пути к демократии и о том, в каком обществе мечтает жить.

- Давайте, Николай Александрович, поухаживаю за вами. А вы потом скажите в партийном офисе, что русскоязычная украинская буржуазная националиста из УНИАНа вас, украинфоба, обхаживала, - шутила я, вешая пальто своего гостя в шкаф.

- Я – не украинофоб. Фобия – это страх. А у меня нет боязни, разве, кроме, общих для всех людей страхов: опасений за здоровье, за близких…

- Мы поздравляем вас с избранием в парламент. И я хочу разобраться: вы с момента ваших нелицеприятных высказываниях обо всем украинском, поняли, что в Украине много чего было интересного? И в истории, и в литературе…

- Что вы имеете в виду?

- Галицко-Волынское княжество, украинское средневековье...

- Средневековье – мрачное оно было. Людям раскаленный свинец в глотку вливали, прав человека не было. Вши, голод, низкий уровень производства, голод, болезни, эпидемии…

- А в Донецке, начиная с 90-х, есть и бережное отношение к человеческой жизни, и правам человека?

- В Донецке? Мы вообще совершили большой прорыв относительно культуры многоваликовой керамики, которая процветала на территории Донецкого кряжа (смеется). Но я понял ваш вопрос. Я с большой симпатией отношусь ко всему украинскому, я в Украине родился и вырос. Но есть русскоязычная часть Украины, и хотелось бы, чтобы у нее – у нас – сохранялось право на наш язык, на нашу культуру. Чтобы у человека был выбор: то или другое. Мы никому ничего не должны. Единственное, что мы должны — платить налоги.

- Слушайте, Николай Александрович, вы когда-то сказали, что украинский язык должен стать языком фольклора, а поэзия Шевченко – убогая. А вы знаете, что даже когда украинский язык давили нещадно, в Украине издавался роскошный интеллектуальный журнал «Літературно-Науковий Вісник», с прекрасной критикой и поэзией, ничуть не уступающий питерским образцам? И потом, я вот, как русская русского, вас спрашиваю: а что, для нас, образованных русских, живущих в Украине, так тяжело освоить государственный язык?

- Знаете… (пауза) Сейчас скажу фразу, но прошу ее не интерпретировать нечестно. Я остаюсь русскоязычным гражданином Украины, я русскую культуру – и Есенина, и Пушкина – люблю больше, чем Лесю Украинку и Тараса Шевченко. Не потому, что они хуже. Просто, я так полюбил. Ведь есть же кто-то, кто больше любит Байрона и Рембо, оставаясь при этом русским и украинцем? Я хочу принести свои извинения за свои слова, о которых вы мне напомнили. Я прошу прощения у тех, кого обидел. Я никогда об этом не задумывался. Только сейчас подумал: как бы я отреагировал, если бы так сказали о русском языке? Я бы обиделся. Может быть, я повзрослел. Но я понимаю, как мог обидеть тех людей, которые любят все украинское так же, как я люблю русский язык. Я уважаю украинский язык, и уж точно люблю его больше, чем кто-то, кто живет в Воркуте или Семипалатинске. Я искренне прошу прощения даже не словами, а сердцем перед теми из людей, которых я обидел. Я не взвесил силы этих слов, не рассчитал резонанса, но раз сказанное помнят, значит, оно сильно задело... Мои извинения не политические – они исключительно человеческие. Я задумался о человеческих чувствах, но не изменил позиции.

Я приношу свои извинения с двумя серьезными оговорками. Я не прошу прощения у политиков, которые использовали эти темы (языка, культуры, – УНИАН) для роста своего рейтинга, и продолжают его наращивать тем, что играют против русского языка. Я не уважаю этих людей. Хотя есть и другая сторона, есть люди, которые наращивают рейтинг, работая на защиту русского языка. И к ним я более лоялен, поскольку считаю, что они борются за права, которых нет. Но не отношусь к тем, кто использует тему языка в политике. Хочу подчеркнуть: во время своей избирательной кампании я нигде публично не высказался по поводу русского языка. Я выиграл выборы, вообще не касаясь этой темы. Но если когда-то в сессионном зале Рады встанет такой вопрос – моя рука нажмет кнопку «за» русский язык.

Пока есть десятки миллионов людей, которые родились в этой стране и являются носителями этого языка, мы должны это признать и уважать это. Я надеюсь, что в стране будет официальное двуязычие, и эта тема когда-то в принципе будет снята. Мне надоело, что Украина поглощена этой тематикой.



Тогда – к другой тематике. Заместитель окружкома на вашем округе сказал, что вы свою победу на выборах сфальсифицировали…

 У меня победа в абсолютных цифрах – 90 тысяч голосов. Мне отдали голоса почти 80% от всех проголосовавших. Разве эти цифры не убедительны?

 Вы достаточно долго были одним из руководителей Донецка. Донецк – один из самых богатых городов страны. Но, в тоже время, судя по различным рейтингам уровня и качества жизни, в десятке худших городов Украины восемь – города Донбасса. А собственно Донецк – один из аутсайдеров по уровню потребления. Как прокомментируете эту статистику?

 Для начала – вы задекларировали положение вещей, говорите о рейтингах, которые подаете как неоспоримые.

Как эти рейтинги формировались? Я понятия не имею об их достоверности. По каким показателям Донецк опускается на нижние позиции? Возможно, сыграло свою роль то, что для нас вопрос экологии – наиболее острый. По сравнению с Закарпатьем, где нет промышленности, и есть лес… Разве действующая власть виновата в том, что десятилетия назад на Донбассе были построены все крупные заводы?.. Мы были обречены на плохую экологию самим фактом существования на Донецком кряже наших городов. Ведь они выстроены вокруг производственных мощностей, и у нас все заточено на то, чтобы добывать... Зато и зарплата у нас – одна из самых высоких. Донецк не является оазисом на фоне общего упадка Украины. Мы – часть нашей страны.

У нас те же проблемы, что и в Одессе, Львове, Сумах. Если говорить о ЖКХ, то изношенность коммуникаций, устаревшее оборудование, низкое качество питьевой воды, низкое качество отопления, высокая стоимость услуг, низкое КПД отопительных систем... Старые котлы, ржавые трубы, низкая теплоизоляция этих труб... Батареи в квартирах – по сравнению с тем, сколько мы спалили газа, чтобы доставить в них горячую воду – холодные. В таком положении – все города Украины. Я бы не стал говорить, что на Донбассе хуже, чем где-то. Что касается собственно Донецка, то там ситуация даже несколько лучше.

Я бы рассматривал каждую проблематику отдельно, а не оперировал рейтингами. Очень часто рейтинги – субъективны и тенденциозны…

- Хорошо, давайте тогда более глобально – о стране в целом. Вышел свежий отчет ЕБРР, который фиксирует ухудшение условий ведения бизнеса, рост объема невозврата НДС, рост рейдерских захватов и много нелицеприятных для команды «покращення» фактов. Прокомментируйте их, пожалуйста.

- Эти факты сопровождают наше государство на протяжении всего его периода независимости, с 1991 года.

- Но вы же – команда профессионалов, команда стабилизации и «покращення».

- Вы с такой иронией к этому относитесь. Я так понимаю, что вы – за команду «любых друзив», которые перегрызлись, разворовали страну и разбежались? Они отбросили Украину на двадцать лет назад – и разбежались. Вам надо с иронией относиться к самой себе, голосовавшей за людей, которые так красиво начинали, и так бесславно закончили. Что касается команды профессионалов, о которой я говорю без иронии, мы – очень молодое государство. И ничто не решается за один год. У нас сегодня все еще зарождается, в том числе, проходит и зарождение демократических институтов.

- Ну, какая демократия? Как раз Хорватия предоставила политическое убежище Денису Олейникову

- Ну, а Чарли Чаплину в свое время предоставили убежище в Швейцарии, поскольку власти США выгнали его за то, что он симпатизировал левым взглядам. А Америка считается оплотом демократии. При этом там есть журналисты, которые лишались своих должностей из-за того, что описывали не так, как надо властям, войну в Ираке. А вы забыли про француза Доминика Стросс-Канна, который был лидером по опросам общественного мнения, и которого горничная обвинила в сексуальных домогательствах, а потом оказалось, что она лгала? В итоге, заключили мировое соглашение, но человеку сломали карьеру…

- Западная демократия не идеальна, но там такие случаи скорее исключение, разве нет?

- И у нас некое несоответствие – скорее исключение.

- Слюз, Аваков, Данилишин, Олейников – солидный пакет таких исключений. Какая демократия, если наших беженцев ЕС не выдает нашим правоохранительным органам? А украинского замгенпрокурора не пускают в США...

- Нашему парламенту всего третий десяток пошел. Парламенту Великобритании – более семиста лет. Когда был издан английский «Билль о правах», на территории нашей страны еще в глотку свинец заливали. А мы сегодня пытаемся все подогнать по стандарты тех государств, которые свои демократические ценности развивали сотни лет. Мы прошли двадцать лет так, будто прошагали четыреста. Все то, что формировалось у других столетиями, мы прошли за двадцать лет. Вы обвиняете власть, что она – неидеальна. Но я хотел бы вернуть вам упрек. Наша отечественная журналистика тоже далека от уровня Свифта или Болленброка. Далека от мэтров, которые формировали идеалы или стандарты журналистики. Я не думаю, что Джозеф Адисон мог бы хоть каким-то образом быть связан со скандалом с джинсой. Мы все проходим один и тот же путь – и власть, и общество, и журналистика.

И оппозиция у нас далека от оппозиции стран западных демократий, где есть четко сформулированная позиция и работа на достижение результата. А у нас главная цель оппозиции – получение своих политических дивидендов, у нее все основано на критике власти. Нет четкой организации работы, есть лишь четкое предложение кого-то освободить из тюрьмы, что-то разрушить. С чем оппозиция шла на выборы? «Ми їх зупинимо». Ну хорошо, а что дальше будете делать? Это – деструктивная позиция.

Мы все проходим один и тот же путь. И общество, и журналисты. И команда, которая у власти, делает все, чтобы выиграл каждый украинец. Поэтому у нас – блестящие результаты выборов, красивая, чистая, легитимная победа.

- Николай Александрович, ну вот только о выборах уже давайте не будем.

- Вы меня пригласили переубедить, или выслушать?

- Выслушать. Но в Киеве журналисты привыкли спорить с ньюсмейкерами.

- Хорошо, спорьте. Но дайте высказаться! У нас хорошая европейская победа. В Венесуэле Уго Чавес побеждает с результатом 80%, в Северной Корее идеи Чучхе побеждают со стопроцентным результатом. Там нет демократии. Но если партию власти от оппозиции отделяет до 10%, то это – уровень европейских стандартов. У нас нет заоблачных рейтингов нашего лидера, и тоталитарного оттенка в перевесе. У нас – реальная конкурентная борьба, 5-7% разрыв – демократия в действии. Потом оппозиция станет властью, а власть проиграет также с разрывом 7%. А потом мы снова выиграем, и опять с перевесом 5-7%. Так что все у нас идет хорошо. Все – своим чередом. Не торопите время. Дайте людям, за которых проголосовало на 5-7% больше избирателей, выполнить свою программу. Демократия – это воля большинства, а не истерия меньшинства. Блокирование трибуны и истерические шабаши под Украинским домом – это не демократия.

- То есть вы тоже верите, что откат от демократии, происшедший при вашем президенте, это временно?

- Никакого отката нет. Мы вместе идем вперед. Время движется вперед, мы выполняем бюджет, работает промышленность. И раз мы победили – нам продлили кредит доверия. Истерики и крики оппонентов понятны – люди хотят получить власть…

- Николай Александрович, протоколы окружных комиссий с данными голосования на этих выборах стояли не дороже бумаги, на которой они были напечатаны. Уровень нарушений был высоким. Вы же помните заявления членов ЦВК на эту тему?

- Я думаю, что и на Западной Украине, где побеждали представители Объединенной Оппозиции и Свободы, было много нарушений. Там ситуация и правда была опасной.

- Западная Украина правящую команду ненавидит. Какие там нужны фальсификации?

- Почему вы так уверены, что люди ненавидят власть? Я выиграл выборы в Донецке на мажоритарном округе…

- Кстати, наверное, хорошо округу деньгами помогли?

- Я ничего не раздавал людям. Я раздавал им только свои мечты. Щедро делился тем, как я вижу развитие округа.

- А дороги за деньги бюджета там не строили?

- Только когда был секретарем горсовета. Я за это зарплату получал. Но я, заметьте, ушел в отставку в конце июля, чтобы меня никто не упрекнул в использовании админресурса. Кто-то помнил, что я делал для округа, но, я же не могу стереть память у людей. Понятно, что Партии Регионов в Донецке не выиграть невозможно, но, тем не менее, я сначала ушел в отставку со своего поста. Что касается реплики о том, что Западная Украина нас не любит: вот, за меня проголосовали 90 тысяч человек, но я не могу с легкостью сказать, что у нас, в Донецке, все думают одинаково. Картина симпатий слишком пестрая. А вы так легко говорите обо всей Западной Украине, будто вам это мнение кто-то доверил! Знаете, журналистика предполагает объективность и искреннее принятие разных точек зрения. Журналистика – это сомнение. Она – опасна, если на чьей-то стране. Вы – про-оппозицонный журналист. И вы не приемлете власть. Если это не так, то скажите, за что вы можете похвалить действующую власть и президента?

- Я могу похвалить. Даже вот в последнем отчете ЕБРР сказано: мы демонстрируем выход из кризиса и, хоть и медленный, но – рост ВВП. Это – хорошо. Но я не верю в долгосрочную перспективу, если в стране нет демократии, и не соблюдается стандарт прозрачности. Напомните, сколько мы переплатили за вышки Бойко?

- Хорошо, кто из президентов стремился к демократии?

- Ющенко был, при всех претензиях…

- Да ведь он хамил журналистам! Он вел себя с журналистами, как Филипп Киркоров. Или вы мазохисты и вам это нравится?

- Он если и хамил, то потом извинялся. А нынешний президент вообще пресс-конференций не дает.

- Слушайте, так все же о Ющенко… Вам нравилось, когда он вам хамил?

- Зачем вы так о нем? Ющенко – давно ваш политические партнер.

- Точно не мой. Ни Киркоров, ни Ющенко – не мои партнеры.

- Не ваш лично, но – политический партнер нынешнего президента.

- Это – ваши домыслы. Любой из тех президентов, которые были в Украине, вам не нравится. Любого вы клеймите. А вы посмотрите на отношение к президентам в других странах: в ЕС и США. Даже Вильсон, который довел Штаты до Великой Депрессии, пользуется уважением. Там бывших президентов не клеймят. Мы же, если заняли точку зрения, нас никто не сдвинет… А вы же позволяете себе, вместо того, чтобы доносить информацию, формировать мнение. Вот, ваш сайт занимает однобокую позицию…

- Николай Александрович, но, разве не вы стали первым депутатом нового созыва, которого я записала? Я ведь не пригласила оппозиционеров.

- Но вы начали с того, что назвали меня украинофобом, потом на каждый вопрос мне приходит отбиваться.

- Провокация – часть нашей профессии.

- У меня есть свои взгляды, и я хочу жить в стране, где есть политическая культура – и в сегменте журналистики в том числе. Может быть, мы оба этого хотим. Только вы отрицаете все, что делает нынешняя власть. А я считаю, что и позитив, и негатив нашего сегодня является частью большого пути к тем стандартам, к которым мы стремимся.

- Вы готовы в парламенте голосовать персонально?

- Да.

Беседовала Лана Самохвалова