Украина должна вынести уроки еще и из польских выборов

В Польше на досрочных парламентских выборах победила оппозиционная либеральная "Гражданская платформа", возглавляемая Дональдом Туском, который, очевидно, станет новым главой правительства Польши. Первое заседание нового парламента ожидается 5 ноября. Какие изменения ожидают польское общество и как результаты выборов повлияют на украинско-польские отношения? Об этом мы спросили у экспертов. Петр Косцински, журналист газеты “Rzeczpospolita”, Варшава У поляков была надежда на большую коалицию - между двумя большими партиями - “Гражданская платформа” и ПиС (“Право и справедливость”). Вместо этого возникла коалиция между ПиС и малыми партиями - Самообороной и Лигой польских семей. В итоге правительство во главе с Качиньским осталось с меньшинством в Сейме. Поэтому и состоялись эти выборы.

Имеем такой результат прежде всего потому, что общество хочет перемен.

Новое правительство будет сформировано Дональдом Туском и его партией. Он, очевидно, станет его главой. Возможно, в формировании правительства будет принимать участие и Польская народная партия, которая представляет село. Возможно, придут люди, которые были в Солидарности.

В экономике больших изменений не будет. Ведь у нас капиталистическая экономика, в которой можно только улучшить условия для предпринимателей. Но будет ли иметь это существенное влияние на ее развитие? Вряд ли. Сейчас все более-менее в порядке.

А вот во внешнеполитической сфере можно ожидать изменений. Предыдущее правительство было очень осторожным в европейском направлении. Отношения с Германией были очень плохими. Да и с Брюсселем, нельзя сказать, что хорошие.

Еще и на востоке проблемы... А теперь можно ожидать, что и в европейском, и в российском направлениях произойдут позитивные изменения.

На отношения Польши и Украины изменение власти никак не повлияет, здесь все будет в порядке. Когда улучшатся европейские связи Польши, это положительно скажется и на Украине, поскольку, как говорят, Польша является адвокатом Украины в Евросоюзе. С Америкой тоже все останется. Существует проблема наших войск в Ираке, возможно они раньше выйдут из Ирака, но вряд ли это изменит отношения с Америкой.

Валерий Чалый, директор международных программ Центра Разумкова Результаты выборов и вероятная конфигурация правительства во главе с лидером “Гражданской платформы” Дональдом Туском повлияет на тактику внешней политики Польши, в том числе и в отношениях с Европейским Союзом.

В последнее время Польша, занимая достаточно жесткую позицию, вызывала раздражение у старых членов ЕС, и сейчас в “бюрократических” структурах ЕС ожидают, что с новым правительством станет легче сотрудничать в вопросах развития евросообщества.

Это может быть использовано для того, чтобы распространить взгляды Польши относительно будущего ЕС, ведь не секрет, что эта страна является сторонником последующего расширения ЕС.

В то же время употребление словосочетания “Польша - адвокат Украины в ЕС” является неправильным, поскольку в действительности Польша защищает свои национальные интересы, которые совпадают с национальными интересами Украины. Именно из-за этого позиция представителей Польши в Евросоюзе и других международных организациях способствует европейской интеграции Украины.

Кроме того, во внешней политике Польши будет больше прагматизма и меньше эмоций относительно России, улучшатся отношения с Германией, будет благоприятной атмосфера для многостороннего диалога в сфере безопасности, в котором задействована Украина.

Победа партии Туска определенным образом облегчит проведение внешней политики Президенту Ющенко, поскольку еще во время президентской кампании 2004 года между блоком “Наша Украина” и партией “Гражданская платформа” было подписано соглашение о сотрудничестве.

Я ожидаю позитивов от таких результатов выборов.

Дмитрий Выдрин, директор Европейского института интеграции и развития У нас сложилась объективная архитектура отношений, и она почти не зависит от того, кто возглавляет польское правительство. Александр Квасневский задал высокую планку отношений между странами, президентами и нашими элитами. И эти отношения тяжело разрушить, если бы этого кто-то захотел.

Мне лично очень приятная победа польских либералов. Думаю, это начало новой эры - приход к власти людей, которые исповедуют ценности, за которые боремся мы.

Как только я узнал о результатах выборов, я послал письма господину Туску.

Относительно адвокатства Польши... Мне не нравилось, когда Украина имела польского адвоката на Западе. Должны быть сами себе адвокатами. Это во-первых. Во-вторых, почему только в Польше мы видели своего адвоката? Почему таким не могла быть Чехия или Венгрия?

Должны вынести урок из польских выборов. Туск сразу заявил, что Польша будет строить стабильные отношения и с Германией, и с Россией. Он не говорит, что нужно выбирать между Россией и Германией.

Так и относительно Украины - хорошие отношения с западом не должны означать - плохие с Россией.

Дмитрий Стаховский