Вехи недели. Рыбака увидали, Азарова утвердили, Хорошковский потерялся

Европейский Союз не закрывает для нашей страны возможности для сотрудничества, но и поблажек не обещает.

Главным событием минувшей недели, за которым президент наблюдал из теплого индийского далека и дружественного Азербайджана, стало начало работы новой Верховной Рады. Если верить старой примете о начале дела, задающей всю его дальнейшую судьбу, то народным депутатам предстоит хлопотная и конфликтная жизнь.

Вряд ли когорта несогласных с партийными курсами ограничится отцом и сыном

ыми, первыми ощутившими, что «Свобода» легко пускает в ход непарламентские методы в стенах законодательного органа. Несостоявшихся членов «Батькивщины» наградили тумаками и не пустили в сессионный зал – дабы другим неповадно было. Замечу, что из всех известных оппозиционеров самым спокойным на старте был Виталий Кличко, многие парламентские новички пытались выделиться – кто дорогими вещами, кто - демонстрацией непримиримости к своим политическим противникам.

Шанс избрать спикера и премьера в красивую дату – 12.12.12 – Верховная Рада упустила не столько из-за активности оппозиции, сколько из-за недоверия, царящего внутри Партии регионов. Ее лидеры сумели нарастить численность парламентского филиала партии власти до 210 штыков, но так и не сумели убедить отдельных соратников не шалить с пультами для голосования отсутствующих соседей. В результате выскочивший из-за спин вчерашних фаворитов искушенный во власти Владимир Рыбак был вынужден ночь беспокойно ворочаться в ожидании результативного голосования за свою неприметную на первый взгляд персону. Кстати, безобидного на вид Владимира Васильевича не стоит недооценивать: у него за плечами опыт работы мэром Донецка, что не только свидетельствует о «правильной» политической ориентации, но и умении находить выход из непростых ситуаций. Эти навыки Рыбаку, безусловно, пригодятся.

Можно поздравить коммунистов с появлением новой политической звезды: казавшегося бессменным обитателем парламентского президиума на посту первого вице-спикера Адама Мартынюка сменил Игорь Калетник. Игорь Григорьевич не только имеет папу во фракции «регионалов», но и опыт руководства таможенной службой. Вообще КПУ в последнее время как-то предает ленинские идеалы, отказавшись от действий в условиях кризиса по принципу «чем хуже – тем лучше» и заняв позицию, более свойственную оппортунистам и соглашателям. При этом у соратников Петра Симоненко хватает нахальства называть себя единственной оппозицией в Верховной Раде второй созыв подряд.

Политические антагонисты коммунистов из ВО «Свобода» тоже делегировали своего человека – Руслана Кошулинского – в парламентский президиум. Тот с нерастраченным энтузиазмом обещает следить за соблюдением регламента, благо три десятка готовых помочь однопартийцев постоянно будут находиться в сессионном зале. Соратники Олега Тягныбока показали себя дисциплинированными, стремящимися не оставаться наедине с окружающим миром, готовыми отстаивать партийные принципы. Избирателям и сочувствующим такой политический перфоманс определенно по душе. По крайней мере, пока. Но лидерам «Свободы» следует понять, что на одной борьбе за украинский язык в сессионном зале и силовых выпадах против «регионалов» и коммунистов популярность не удержишь.

Виктор Янукович определенно не горит желанием знакомиться с работой нового парламентского созыва изнутри. К слугам народам глава государства обратился посредством видеообращения с набором приевшихся призывов к сотрудничеству. Кстати, президентской администрации придется менять подходы к работе с депутатским корпусом, который напоминает сборную солянку с полным набором специй внутри.

Но для начала необходимо завершить процедуру утверждения правительства. Премьер-министр Николай Азаров, поддержанный 252 депутатами, остается единственным легитимным членом Кабинета Министров. Да, еще Валерий Хорошковский написал заявление об окончательной отставке в формате, приближенном к демаршу. Он ушел на волне нереализованного стремления к евроинтеграции, дающей политические перспективы. Справедливости ради заметим, что хлопать дверьми властного кабинета Валерию Ивановичу приходится не впервые, и в экспертной среде теперь ждут, куда направится неприкаянный мультимиллионер. Кадровых указов по составу Кабинета Министров от президента ожидали еще в пятницу, но процесс согласования кандидатур затянулся. С одной стороны, это внушает надежду на появление в правительстве новых лиц, с другой – скамейка запасных у Виктора Януковича слишком короткая, чтобы создать кабинет реформаторов.

Злые языки утверждают, будто кадровые рекомендации полным ходом идут из Москвы, которую Виктор Федорович собирается посетить на этой неделе. Даже интересно, насколько ему удастся реализовать собственный тезис о «сближении» с Таможенным союзом, если учредительные документы последнего предполагают создание наднациональных органов? Пока официальный Киев ищет возможности для продвижения своих интересов на постсоветском пространстве, Европейский Союз дал понять, что готов говорить о евроинтеграции Украины, если та будет выполнять поставленные перед ней условия достижения Соглашения об ассоциации. Так что выбор у украинского руководства, безусловно, есть, осталось его сделать.