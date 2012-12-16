Минобороны оказывает помощь в ликвидации последствий стихии на западе Украины

Как сообщили УНИАН, Вооруженные Силы Украины сразу включились в работу по оказанию помощи местным органам государственной власти в расчистке дорог и блокировки снежных заторов.

"К ликвидации последствий погодных условий уже привлечено 350 военнослужащих и 30 единиц тяжелой инженерной техники Вооруженных Сил Украины. Еще 20 единиц военной техники находятся в резерве и при возникновении необходимости готовы немедленно выйти на усиление", - сообщил Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.

В Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины развернута оперативная группа, которая в режиме реального времени осуществляет руководство определенными силами и средствами.

Основные усилия в борьбе со стихией сосредоточены на разблокировании снежного затора на трассе Киев - Чоп вблизи населенного пункта Ясиновка Бродовского района Львовской области. Всего с 11 декабря 2012 года в ликвидации последствий снегопадов по всей территории Украины было привлечено около 3 тысяч военнослужащих и 74 единицы военной техники.